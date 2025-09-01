Висока вологість у ванній може не тільки призвести до появи конденсату та цвіль, а й до псування інтер’єру

Висока вологість у ванній може не тільки призвести до появи конденсату та цвілі, а й до псування інтер’єру. Проте ви можете виправити цю ситуацію, додавши кімнатні рослини, які не тільки поглинатимуть вологу, а й додадуть цікавості вашому інтер’єру. Homes and Gardens розповідає, які рослини можна поставити в ванній.

1. Орхідеї.

Популярний вибір серед кімнатних рослин, через велике різноманіття видів, проте вони також чудово поглинають вологу через своє коріння та листя. У природному середовищі існування орхідеї ростуть на корі дерев, а не в ґрунті. Це робить їх епіфітами, про що свідчить їхнє повітряне коріння. Вони отримують поживні речовини з повітря через це коріння.

2. Папороті.

Папороті поглинають воду через свої листки, тому ці кімнатні рослини є чудовим вибором для ванних кімнат.

3. Потос.

Якщо ви шукаєте кімнатну підвісну рослину, яка допоможе регулювати рівень вологості, немає більш очевидного вибору, ніж потос. Ці тропічні в’юнкі рослини відомі як очищувачі повітря, адже витягують з повітря як вологу, так і токсини.

4. Бромелія.

Ще одна кімнатна рослина, що походить з тропічного клімату – бромелія. Ця рослина звикла рости при підвищеній вологості, також поглинаючи вологу через листя.

5. Фікус.

Ці каучукові рослини ростуть під кронами дерев, де вони оточені іншими рослинами та процвітають при підвищеній вологості. Проте, щоб фікус не загинув, температуру в приміщенні варто зберігати від 18°C ​​до 29°C.