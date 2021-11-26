CEO Avenga Ян Веберінг та співзасновник львівської IT-компанії Perfectial Андрій Скоропад підписали угоду про продаж Perfectial, вартість угоди не розголошують

Міжнародна ІТ-платформа Avenga викупила львівську ІТ-компанію Perfectial. Після об'єднання число спеціалістів у компанії Avenga складатиме понад 3500 осіб. Угоду про продаж компанії Perfectial підписали у четвер, 25 листопада, її вартість не розголошують.

Як повідомили у відділі комунікації Avenga, зараз Avenga налічує понад 3000 працівників у офісах у США, Європі та Азії. Одне з найчисельніших представництв компанії є в Україні.

«За останній рік глобальний дохід Avenga значно збільшився. Команда виросла від 2500 до 3000 спеціалістів. Втім, органічний ріст компанії, хай і такий стрімкий, не був достатнім, щоб реалізовувати амбіційні проєкти клієнтів якнайшвидше та сповна задовольняти їх нові потреби. Тому, детально оцінивши увесь ринок, ми вирішили об'єднатись з Perfectial. Нам дуже близькі не лише їх інженерна культура та робочий підхід, але й чіткий фокус на успіх клієнта та досконалі результати роботи у діджитал сфері. Усе вищеперелічене робить Perfectial ідеальним елементом Avenga Group», – розповідає CEO Avenga Ян Веберінг.

Perfectial змінить назву на Perfectial powered by Avenga. У компанії працює 500 спеціалістів у Львові, Івано-Франківську, Києві та інших містах України.

Avenga — міжнародна компанія з ІТ та цифрової трансформації, її створили у 2019 році у результаті об’єднання кількох ІТ-компаній. Avenga спеціалізується на впровадженні ІТ-рішень для медичної, фармацевтичної, фінансової, страхової та автомобільної індустрій. Серед клієнтів компанії - PZU, Allianz, ABB, Volvo. Окрім світових, офіси Avenga є у 9 містах України, а українська команда налічує близько 700 спеціалістів.