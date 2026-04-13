З платформ видалили трек росіянина, який вкрав музику в українського співака Drevo

Міжнародні цифрові платформи заблокували пісню російського виконавця R. Riccardo, у якій він незаконно використав музику з треку «Енкарапіста» українського співака Максима Дерев’янчука, який виступає під сценічним ім’ям Drevo. Про це у п’ятницю, 10 квітня, повідомило NV з посиланням на представників лейблу артиста Sound United.

Спочатку росіянин використав музику Drevo у відео, які публікував у соцмережі ТікТок, а згодом російський лейбл випустив трек, видавши його за власний. Після цього лейбл Sound United звернувся до міжнародних цифрових платформ із вимогою видалити російський трек.

Продюсер Drevo Михайло Шиян наголосив, що росіяни порушили не просто суміжні, а й авторські права. Йдеться про трек Drevo «Енкарапіста», музику з якого росіянин R. Riccardo використав у пісні «Потанцуй со мной».

«У цьому випадку плагіатор вкрав мелодію – послідовність нот, а фонограму він створив сам, зі своїм текстом, вокалом та аранжуванням. І це вже не відстежується цифровими роботами, а потребує повноцінного розгляду справи. Такі ситуації навіть у технологічному цифровому середовищі мають велику ймовірність потрапити до суду. До того ж, коли йдеться про крадіжку в іншій країні, не в країні автора чи правовласника, має застосовуватися іноземне законодавство щодо захисту авторського права», – цитує NV Михайла Шияна.

Зауважимо, що оригінальна пісня «Енкарапіста» зібрала на відеохостингу YouTube 17 млн переглядів.

24-річний співак та автор пісень Максим Дерев’янчук, відомий під ім’ям Drevo, родом із міста Вараш Рівненської області. Дерев’янчук займається музикою з 17 років. У 2023 році він із піснею Life in Reverse вперше взяв участь у Нацвідборі на Євробачення, але не потрапив до шортлиста. Однак тоді Дерев’янчука помітив співак і музичний продюсер відбору Дмитро Шуров, відомий під сценічним ім’ям Pianoboy. Артисти розпочали співпрацю й кілька разів виступали разом. Того ж року Drevo випустив одну з перших пісень, що принесли йому популярність, – «Завітавши в храм».

У 2024 році він посів 9-те місце у Національному відборі на Євробачення з піснею Endless Chain. Серед популярних треків Drevo – «Смарагдове небо», «Самолітом», «Де би де би», «Ластівка».

Крім того, у січні 2024 року Drevo створив мелодію на вірші українського боксера Олександра Усика – пісня отримала назву «Терпи, козак».