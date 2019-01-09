Міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму

ЕкономікаАндрій Стець, сьогодні, 20:052620

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У 2018 році міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму й сягнули 20,8 млрд доларів. Про це повідомили в Національному банку України.

Згідно з повідомленням, востаннє такий рівень резервів був зафіксований у жовтні 2013 року.

«Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі Національним банком надлишку валюти на міжбанківському ринку», – заявили в НБУ.

Регулятор зазначає, що протягом переважної частини року пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважала над попитом на неї. Зокрема, у першій половині року високий рівень пропозиції забезпечували сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту і пожвавлення інтересу міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються.

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