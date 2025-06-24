Міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Open» оголосив переможців0
Міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Open» оголосив переможців. У національному конкурсі переміг фільм «Останній (крайній) дубль» Олега Кібальника. Стрічку про те, як Олег працював хлопавкою на знімальному майданчику, обрали глядацьким голосуванням. Режисер здобув 1 тис доларів США та статуетку «Залізний Миколайчук».
Також декілька фільмів отримають по 500 доларів США від партнерів фестивалю. Серед них:
- «Територія дитинства» (реж. Марина Шкрабалюк). Фільм про 15-річного підлітка Женю, який допомагає молодшому брату шукати собаку, здобув приз за найоригінальніше висловлювання New Vision Award від Syndicate Kyiv.
- «Злочин актриси Мариськіної» (реж. Дарина Долеско). Це сатира на український театр та становище акторів, яку відзначили міжсекційним призом за найкращий сценарій від «Київстар ТБ».
- «Навчи нас літати» (реж. Лілія Сивицька). Стрічка про українську фотографку Марію, яка переосмислює своє призначення у воєнному Києві після деокупації регіону. Нагороджена призом за найкращу режисуру від Space Production.
- «Чорничне літо» (реж. Маша Кондакова). Фільм про дівчину Ксюшу, яка збирає чорницю у лісі, що зазнав змін через війну, отримав приз від продакшену AMO Pictures.
Загалом у національному короткометражному конкурсі показали 23 фільми.
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У міжнародній програмі змагалось 8 ігрових фільмів з Великої Британії, Чехії, В’єтнаму, Франції, Тунісу та Німеччини.
Переможець міжнародного повнометражного конкурсу — «Хвилі» (Waves) режисера Їржі Мадла. Це історична драма, яка розповідає про протистояння журналістів Чехословацького радіо та спецслужб наприкінці 1960-х.
Спецвідзнаку присудили фільму «Червоний шлях» (Red Path) Лотфі Ашура. Це моторошна історія про двох хлопчиків-братів, які досліджують гору Мгіла в Тунісі. На них нападають джихадистські терористи: вбивають Нізара та змушують Ашрафа повертатися додому з відрубаною головою Нізара як попередженням для його громади. Стрічка заснована на реальних подіях.
Закрила фестиваль пригодницька історія «Троє» Івана Кравчишина, яка виходить в український прокат 21 серпня.