Міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Open» оголосив переможців. У національному конкурсі переміг фільм «Останній (крайній) дубль» Олега Кібальника. Стрічку про те, як Олег працював хлопавкою на знімальному майданчику, обрали глядацьким голосуванням. Режисер здобув 1 тис доларів США та статуетку «Залізний Миколайчук».

Також декілька фільмів отримають по 500 доларів США від партнерів фестивалю. Серед них:

«Територія дитинства» (реж. Марина Шкрабалюк). Фільм про 15-річного підлітка Женю, який допомагає молодшому брату шукати собаку, здобув приз за найоригінальніше висловлювання New Vision Award від Syndicate Kyiv.

(реж. Марина Шкрабалюк). Фільм про 15-річного підлітка Женю, який допомагає молодшому брату шукати собаку, здобув приз за найоригінальніше висловлювання New Vision Award від Syndicate Kyiv. «Злочин актриси Мариськіної» (реж. Дарина Долеско). Це сатира на український театр та становище акторів, яку відзначили міжсекційним призом за найкращий сценарій від «Київстар ТБ».

(реж. Дарина Долеско). Це сатира на український театр та становище акторів, яку відзначили міжсекційним призом за найкращий сценарій від «Київстар ТБ». «Навчи нас літати» (реж. Лілія Сивицька). Стрічка про українську фотографку Марію, яка переосмислює своє призначення у воєнному Києві після деокупації регіону. Нагороджена призом за найкращу режисуру від Space Production.

(реж. Лілія Сивицька). Стрічка про українську фотографку Марію, яка переосмислює своє призначення у воєнному Києві після деокупації регіону. Нагороджена призом за найкращу режисуру від Space Production. «Чорничне літо» (реж. Маша Кондакова). Фільм про дівчину Ксюшу, яка збирає чорницю у лісі, що зазнав змін через війну, отримав приз від продакшену AMO Pictures.

Загалом у національному короткометражному конкурсі показали 23 фільми.

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У міжнародній програмі змагалось 8 ігрових фільмів з Великої Британії, Чехії, В’єтнаму, Франції, Тунісу та Німеччини.

Переможець міжнародного повнометражного конкурсу — «Хвилі» (Waves) режисера Їржі Мадла. Це історична драма, яка розповідає про протистояння журналістів Чехословацького радіо та спецслужб наприкінці 1960-х.

Спецвідзнаку присудили фільму «Червоний шлях» (Red Path) Лотфі Ашура. Це моторошна історія про двох хлопчиків-братів, які досліджують гору Мгіла в Тунісі. На них нападають джихадистські терористи: вбивають Нізара та змушують Ашрафа повертатися додому з відрубаною головою Нізара як попередженням для його громади. Стрічка заснована на реальних подіях.

Закрила фестиваль пригодницька історія «Троє» Івана Кравчишина, яка виходить в український прокат 21 серпня.