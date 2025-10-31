30 жовтня у Львові відбувся 5-й Міжнародний форум зі сталого розвитку (ISF2025) – масштабна подія, що об’єднала понад 600 учасників із різних куточків України та світу.

Захід організовано Асоціацією експертів зі сталого розвитку (ASDE) спільно з Українським альянсом фінансової сталості (USFA) за підтримки партнерів та міжнародних організацій.

Форум став платформою для обговорення ключових викликів і рішень у сфері сталого розвитку, зеленого відновлення та фінансової стійкості України.

Під час відкриття Аліна Соколенко, голова Дорадчої ради ASDE та ініціаторка заходу, зазначила:

«Львів сьогодні вночі потерпав від обстрілів, зокрема – критичні об’єкти енергетичної інфраструктури. Але, попри все, ми зібралися з цілою залою експертів зі сфер бізнесу, держави, банків, фондів, щоб напрацювати візію сталого розвитку для України в умовах війни. Наш кризовий досвід дивує весь світ. Про сталість говорити важко, але без цього ми не збережемо наші ресурси для наступних поколінь».

Водночас заступник міського голови Андрій Москаленко підкреслив, що наразі прийнято і затверджено сім стратегічних напрямів міста на час повномасштабного вторгнення:

«Одним із напрямів є питання стійкості та сталості, що не є лише питанням критичної інфраструктури, а й sustainable development. Маємо на меті стати кліматично нейтральним містом до 2050 року (50% транспорту працюватиме на електриці). Важливим питанням для нас є турбота про громади, тож один із наших напрямів роботи – інвестиція в людей. У 2022 році ми почали створювати програму UNBROKEN, яка вже розрослася до спеціалізованих центрів відновлення після полону та дослідних інституцій».

У події взяли участь представники держави, бізнесу, банківського сектору, міжнародних організацій, державних установ і наукових інституцій.

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко наголосила на створенні нової цілісної ідеї економічного розвитку:

«Об’єднання міністерств – це крок для синхронізації роботи урядових інституцій задля досягнення цілей сталого розвитку. Це рішення допомагає створити синергію всередині команд з єдиною горизонтальною ціллю – захист довкілля і природних ресурсів. Ми створюємо нову цілісну ідею економічного розвитку, використання та розподілу ресурсів, а також кращого управління державними активами. Також створюємо умови для розвитку бізнесу, працюємо над диверсифікацією економіки, залученням інвестицій та покращенням продуктивності праці, враховуючи сучасні методи планування та технологічні рішення».

Ювілейний форум охопив такі теми:

Глобальні ринки та нова фінансова архітектура для відновлення України;

Стале фінансування під час війни: від сьогоднішніх викликів до завтрашніх можливостей;

Людський капітал для відновлення та сталого зростання України;

Сила спільнот як рушій соціального впливу;

Фінанси, що приносять результат: досягнення сталих змін на практиці.

За результатами кожної панелі експерти зі сталого розвитку Асоціації проведуть аналіз, який дасть змогу напрацювати нові політики для країни в умовах глобальних викликів.

Серед ключових цінностей заходу визначено: відповідальність, прозорість, інноваційність та партнерство.

Форум продемонстрував, що сталий розвиток – це не лише стратегія післявоєнного відновлення, а новий соціально-економічний договір між бізнесом, владою та громадянським суспільством.

Захід показує, що Україна стає одним із драйверів сталого розвитку у Східній Європі. В умовах війни українські бізнеси, міста та громади не просто адаптуються, а створюють нову модель економіки, засновану на принципах прозорості, партнерства та інновацій.

В рамках 5-го Міжнародного форуму зі сталого розвитку відзначили бізнес та експертів за сталий вплив Sustainable Impact Award 2025.

Відзнака була присуджена тим, чиї ініціативи:

зміцнюють економіку;

розвивають громади;

зберігають довкілля;

просувають етичне управління та інновації.

Аліна Соколенко зазначила, що в цьому році Асоціаця вирішила відзначити за сталий вплив тих, хто змінює Україну та світ.

«Ми відзначаємо людей, компанії й команди, які будують відповідальний бізнес, впроваджують інновації, дбають про громади та довкілля. Це визнання, яке надихає на нові досягнення», – зазначила Аліна Соколенко.

Конкурсна комісія розглянула заявки на участь у відзнаці, серед них 10 отримали відзнаку та отримали нагороди.

Відзнака була поділена по групах в таких номінаціях:

КОРПОРАТИВНІ:

Відзначили компанії та інституції, які інтегрують принципи сталого розвитку в свою стратегію, операційну діяльність та корпоративну культуру.

Екологічне лідерство – tech-capTan SPOGAD – імпакт fashion-tech стартап, що розробляє технології рециклінгу пластикових відходів для створення продуктів високої моди.

Соціальний вплив та сила спільнот – Elementum Energy – компанія, яка відновила у 2024 році Конкурс соціальних проєктів для громад, підтримуючи ініціативи зі сталого розвитку, відновлювальної енергетики, освіти та соціальної інфраструктури.

Етичне управління, довіра та розвиток ESG у фінансовому секторі – АБ «Укргазбанк».

АБ «Укргазбанк» розпочав свій шлях у «зеленому» банкінгу у 2016 році спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), ставши першим банком в Україні, який активно впровадив фінансування екологічно відповідальних проєктів і зробив це ключовим напрямом своєї діяльності, створивши бренд «Еко банк».

Інноваційність та найкращі доступні технології – ESG SaveEcoBot – «екологічний профайлінг» нового покоління, що відкриває реальну ESG-картину будь-якого підприємства.

Сталий та етичний ланцюг постачання – 3,14BAN – український бренд апсайклінгу з Харкова, що перетворює використані банери, джинси та інші матеріали на стильні сумки, одяг і корпоративний мерч.

Партнерство заради сталого розвитку – «Райффайзен Банк».

Raiffeisen Bank інтегрував принципи сталого розвитку у свою діяльність, поєднавши інклюзивність, ветеранську підтримку та відбудову громад.

ІНДИВІДУАЛЬНІ:

Відзначили особистий внесок професіоналів у розвиток сталого суспільства в Україні.

Еко-лідер року та Соціальний інноватор року – Довгалюк Євгеній, ГО «СЕЙВ ЕНД ЕКСПЛОР» Центр вивчення природи, культури і архітектури «Озеро Супій» та громадська організація Save & Explore, створені Євгенієм Довгалюком.



Освітній та просвітницький лідер сталого розвитку – Олександра Гуменна, Професорка КНЕУ імені Вадима Гетьмана, викладачка та авторка понад 130 наукових публікацій у виданнях Sustainability, Springer та Palgrave Macmillan.

Молодіжний лідер змін (Youth Impact Award) – Олександра Гондюл.

Олександра Гондюл представляє Факультет журналістики та кафедру міжнародної журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вона є однією з тих, хто системно впроваджує Цілі сталого розвитку (ЦСР) в українську журналістську освіту.

Партнерами форуму виступають:

EFSE (European Fund for Southeast Europe - Європейський фонд для Південно-Східної Європи), ПРООН в Україні, МХП, БФ “МХП-Громаді”, Метінвест, ПриватБанк, BGV Group, YouControl, GIZ Ukraine, UNIDO, AHEAD International Group, Банк Львів, ФРП (Фонд розвитку підприємництва), EBA (European Business Association), НАБУ (Національна асоціація банків України), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), AVgroup Consulting, UN Global Compact Network Ukraine, ING Bank Ukraine, UkraineInvest, Board (Бізнес-спільнота Board), UCAB (Ukrainian Agribusiness Club) та інші.