Мобільний госпіталь для хворих на Covid-19 розгорнули на Хмельниччині

Мобільний госпіталь для хворих на Covid-19 переїхав з Івано-Франківської до Хмельницької області. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база зі 120 ліжками, які мають індивідуальні кисневі концентрати. У госпіталі функціонує:

приймальне відділення;

блок інтенсивної терапії;

палати для пацієнтів.

Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

У Славутській міській лікарні зазначили, що госпіталь зможе приймати пацієнтів уже з 7 квітня.

З 22 лютого госпіталь функціонував на Прикарпатті, а 30 березня стало відомо, що рятувальники почали розбирати госпіталь із території лікарні у Богородчанах, оскільки зменшилась кількість госпіталізацій.

За минулу добу, 5 квітня, в області виявили 352 випадки Covid-19. У Хмельницькій ОДА повідомляють, що ліжка з киснем заповнені на понад 62%. У лікарнях перебувають 2138 хворих, 370 – з підозрою на коронавірус.