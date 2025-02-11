Старт дебютних Ігор відсунули ще на два роки

Міжнародний олімпійський комітет на своєму сайті заявив про проведення першої в історії кіберспортивної Олімпіади. Змагання відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії (серед претендентів раніше розглядали також Японію).

Варто нагадати, що дебютні Ігри мали відбутися вже у 2025-му, однак розіграш відклали на два роки через невизначеність щодо організаційної моделі нових змагань, а також проведення зимової Олімпіади та літніх юнацьких Ігор у 2026 році.

МОК також створив комісію з трьома членами Олімпійського та паралімпійського комітету Саудівської Аравії, яка визначить перелік кіберспортивних дисциплін, що увійдуть до програми дебютних Ігор.

Нагадаємо, у 2023 році в Сінгапурі під егідою МОК пройшов перший Олімпійський кіберспортивний тиждень. Тоді нагороди розігрували в 10 віртуальних видах спорту, зокрема велоспорті, шахах і тенісі. Для проведення олімпійських кіберзмагань організатори обирали відповідні спортивні симулятори: зокрема, велоспортивний турнір відбувався на базі платформи Zwift, а змагання з автоспорту – в популярній відеогрі Gran Turismo.

До слова, з 2018 року кіберспорт є постійною змагальною дисципліною на літніх Азійських іграх.