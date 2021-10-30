Молдова і «Газпром» домовилися про продовження контракту на постачання газу. Про це повідомило Міністерство інфраструктури Молдови.

Перш за все наголошується, що ціну газу розраховуватимуть на умовах, які запропонував Кишинів.

Оновлений контракт також передбачає аудит боргу молдовської сторони перед «Газпромом», який, як раніше казала російська компанія, становив 433 млн доларів за газ, а з урахуванням прострочених платежів – 709 млн доларів.

У «Газпромі» підтвердили домовленість і повідомили, що за оновленим контрактом постачання газу до Молдови почнеться 1 листопада. Умови контракту російська компанія назвала взаємовигідними.

Досі «Газпром» постачав газ до Молдови у межах угоди, укладеної ще у 2006 році й продовженої на початку жовтня. Згідно з нею, встановлювалася індексна ціна газу (тобто така, що залежить від спотової ціни – короткотермінових розрахунків на ринку).

Як наслідок, зараз ціна російського газу для Молдови відбивала коливання на газовому ринку й становить 800 доларів за тисячу кубометрів. Це втричі більше за ціну на початку 2021 року (250 доларів). Тому Кишинів прагнув переглянути контракт із «Газпромом».

На тлі зростання цін на газ і його дефіциту парламент Молдови 22 жовтня оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці. Крім того, вперше за 30 років незалежності країна закупила блакитне паливо не в Росії.