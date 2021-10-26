Після провалу переговорів із російським «Газпромом» молдавська компанія Energocom підписала угоду із польським концерном PGNiG про пробну закупівлю 1 млн кубометрів газу. Таким чином Кишинів вперше за 30 років придбав газ не в Росії.

«Це перша в історії Молдови закупівля газу з альтернативних джерел», – повідомив уряд Молдови 25 жовтня після підписаного контракту із Польщею, цитує Deutsche Welle.

Попри це, Молдова продовжить вести переговори із «Газпромом» та проситиме надати їм «справедливу» ціну.

На початку жовтня «Молдовагаз» лише на місяць продовжив контракт із російським «Газпромом» на постачання газу, тепер компанія змушена закуповувати газ за індексною ціною — 800 доларів за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.

Уряд Молдови раніше повідомляв, країна має дефіцит газу приблизно 16 млн куб.м, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%.

Через дефіцит газу, який виник після того, як уряд не зміг домовитися про нову енергетичну угоду з російським, парламент Молдови оголосив в країні 30-денного надзвичайний стан в енергетичному секторі.