Парламент Молдови підтримав запровадження 30-денного надзвичайного стану в енергетичному секторі у спробі полегшити дефіцит газу після того, як уряд не зміг домовитися про нову енергетичну угоду з російським «Газпромом». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Підтримали ініціативу 55 депутатів, п'ятеро депутатів проголосували проти. Ще 15 утрималися від голосування.

Прем’єр-міністерка Наталія Гаврилиця перед голосуванням 22 жовтня заявила депутатам, що запровадження надзвичайного стану «дозволить закуповувати необхідний обсяг природного газу з інших джерел».

Запроваджені заходи триватимуть до 20 листопада і дозволять уряду найбіднішої країни Європи залучити додаткові кошти для закупівель газу за спрощеною схемою на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Зауважимо, на початку жовтня «Молдовагаз» лише на місяць продовжив контракт із російським «Газпромом» на постачання газу, тепер компанія змушена закуповувати газ за індексною ціною — 800 доларів за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.

За словами очільниці уряду Молдови, нині країна має дефіцит газу приблизно 16 млн куб. метрів, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%. Наразі влада «не має впевненості», що зможе домовитися про укладення договору.

На думку деяких експертів, підвищення цін стало реакцією Москви на обрання президенткою Молдови прозахідної Майї Санду торік. Як зазначила Гаврилиця, компанія Moldovagaz, основним акціонером якого є «Газпром», «не дотримала слова» і не надала необхідний обсяг газу – звинувачення, яке компанія відкидає.

Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що тимчасово вирішили загасити Вічний вогонь на меморіальному комплексі «Вічність» у Кишиневі.

Країна з населенням 2,6 млн людей, розташована між Україною та Румунією, споживає 2,8 мільярда кубометрів газу на рік.

12 жовтня стало відомо, що Молдова звернулася до країн ЄС з проханням збільшити постачання газу у країну. Уряд держави хоче досягти угоди про збільшення імпорту палива через Румунію. Причина – небажання Кишинева погоджуватися на нові умови контракту з «Газпромом», який пропонує газ за значно вищою ціну, ніж раніше.