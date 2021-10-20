Росія готова збільшити постачання газу в Європу, але лише в обмін на повне схвалення роботи газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, в обмін на збільшення поставок Росія хоче отримати схвалення Німеччини і Європейського союзу на використання газопроводу в Європі.

За даними Bloomberg, російська влада «навряд чи погодиться на збільшення поставок без твердих гарантій того, що російському газопроводу дадуть працювати».

Нагадаємо, що 4 жовтня Енергетичне агентство Данії повідомило, що Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови для введення в експлуатацію трубопроводу В.

Після цього оператор «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG заявив про початок заповнення першої нитки для подальшого тестування.

Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необідного обсягу і тиску, після чого перейдуть до технічних тестів. Напередодні там провели роботи із налагодження запуску для контролю цілісності газопроводу.

Щодо другої нитки, оператор зазначив про продовження робіт із налагодження запуску. Для її запуску «потрібно виконати ще кілька вимог».