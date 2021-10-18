НАК «Нафтогаз України» намагатиметься завадити сертифікації «Північного потоку-2»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала заявку на участь у сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2». Про це на брифінгу в понеділок, 18 жовтня, розказав голова правління компанії Юрій Вітренко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Нафтогаз України як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора «Північного потоку-2» перед німецьким регулятором», – розповів Вітренко.

Українська компанія намагатиметься завадити сертифікації «Північного потоку-2».

Він зазначив, що позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік-2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству.

Також Вітренко наголосив, що Україна зацікавлена і має прямий інтерес в тому, щоб енергоринок був конкурентним.

«Саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація «Північного потоку-2» завдасть шкоди німецькому ринку та конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії», — пояснив глава «Нафтогазу» та наголосив, що газопровід створює великі ризики для енергетичної безпеки України.

«Підкреслю, питання не тільки в тому, що Україна як транзитна країна страждає через те, що Росія використовує газ як енергетичну зброю і продовжує це робити. Ми відзначаємо, що є великі ризики для безпеки України та для безпеки регіону», – зазначив Вітренко.

Додамо, що німецьке федеральне мережеве агентство BNetzA почало сертифікацію «Північного потоку – 2» у вересні 2021 року. Того ж місяця німецький регулятор пустив до сертифікації польську PGNiG.

Росія завершила будівництво «Північного потоку-2» 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Відсутність рішення BNetzA - єдине, що відділяє Росію від запуску газопроводу. 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року.