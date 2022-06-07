Молдова відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата ВР Євгена Яковенка

Генеральна прокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка, якого 5 червня затримали на молдовському кордоні. Крім того, прокуратура Молдови розпорядилася відпустити українського депутата, повідомила «Європейська правда» з посиланням на видання NewsMaker.

«Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної Ради України, яка перемогла на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації в регіоні», — зазначили у прокуратурі.

Молдавська прокуратура підозрює, що в разі екстрадиції Яковенка до Білорусі процес проти нього не буде справедливим, оскільки раніше у своїй резолюції від 9 березня про агресію Росії проти України Європейський парламент засудив сприяння Білорусі Росії у війні на українській території.

Зазначимо, що, за інформацією прикордонної служби Молдови, Білорусь внесла українського депутата до бази розшуку Інтерполу. Яковенка звинувачують у хабарництві та корупції.

Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії «Батьківщина». Під час виборів у 2019 році він переміг по округу № 52 в Донецькій області. Його опонент від політсили «Опозиційна платформа - За життя», посівши друге місце, заявив про підкуп та фальсифікації з боку Яковенка. Прийшовши до Ради Яковенко вирішив залишитися безпартійним.

Нагадаємо, 5 червня у Молдові за запитом Білорусі затримали народного депутата України Євгена Яковенка. Відтоді український депутат перебував у СІЗО.