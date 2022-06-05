У Білорусі Яковенка звинувачують у хабарництві та корупції

Позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано в Молдові. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.MD.

Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

Своєю чергою, голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що білоруська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Слід зазначити, що Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії «Батьківщина». Під час виборів у 2019 році він переміг по округу № 52 в Донецькій області. Його опонент від політсили «Опозиційна платформа - За життя», посівши друге місце, заявив про підкуп та фальсифікації з боку Яковенка. Прийшовши до Ради Яковенко вирішив залишитися безпартійним.

Нагадаємо, що раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що деякі народні депутати ще за кілька днів війни виїхали з України і не повернулися. Велика частина таких нардепів належать одній політичній силі – ОПЗЖ. Серед тих, хто виїхав і не повернувся був і Яковенко.