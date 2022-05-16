Народний депутат від політичної партії «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич виїхав за межі України через пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією. Про це заявив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук. Коли і за яких обставин нардеп зміг виїхати закордон – не повідомляється.

Як під час прес-конференції у понеділок, 16 травня, зазначив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, депутат Верховної Ради від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич виїхав з України. «Щодо Шуфрича маю інформацію про те, що він перетнув держкордон», – сказав Сергій Осачук. На запитання журналістів, чому в Порубному, а не на Закарпатті, голова Чернівецької ОВА не відповів.

Ніяких деталей щодо виїзду нардепа Шуфрича закордон, Сергій Осачук не повідомив, однак уточнив, що має інформацію про те, що депутат перетнув українсько-румунський кордон через пункт пропуску «Порубне». Також голова військової адміністрації додав, що кілька чернівецьких депутатів від партії «ОПЗЖ» переховуються від мобілізації.

Видання «Бабель» з посиланням на джерело в колишній фракції «ОПЗЖ» повідомило, що Нестор Шуфрич поїхав в Угорщину на тиждень до «трьох малолітніх дітей» і має повернутися в Україну до наступного пленарного засідання Верховної Ради.

Пізніше у коментарі «Бабелю» Нестор Шуфрич підтвердив інформацію про свій виїзд закордон, зазначивши, що дійсно є батьком трьох неповнолітніх дітей, одній із яких потрібна «термінова лікарська консультація». Також нардеп уточнив, що планує повернутися в Україну до 23 травня.

«Я батько трьох неповнолітніх дітей — 3, 5 та 9 років. Окрім того я оформив свій виїзд згідно усіх нормативів, встановлених для воєнного часу. Необхідність виїхати за кордон пов'язана з терміновою лікарською консультацією у зв'язку зі станом одного з моїх дітей. Планую повернутися до 23 травня», — сказав Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Києві бійці територіальної оборони затримали нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестора Шуфрича за те, що він фотографував блокпост. Нардепу зав'язали очі та руки і віддали працівникам СБУ.

Сам Нестор Шуфрич заявляв, що просто робив селфі поблизу Києво-Печерської лаври, для того, щоб показати, що він залишається у столиці. Після перевірки фотографій правоохоронці відпустили нардепа, пояснивши, що не знайшли на світлинах нічого кримінального.