Городоцький районний суд виніс вирок молодшому сержанту ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений отримав поранення на Донеччині й протягом місяця проходив лікування, після якого мав повернутися на службу. Проте чоловік втік і повідомив у суді, що більше воювати не хоче. За це йому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 28 лютого, обвинувачений Олександр В. проходив службу за мобілізацією з липня 2023 року. Чоловік перебував на посаді молодшого сержанта й виконував бойові завдання у Донецькій області. Після поранення військовослужбовець упродовж місяця проходив лікування у Дніпрі, Львові та Трускавці. 3 жовтня 2023 року він мав повернутися у частину, проте так там і не зʼявився.

Олександр В. розповів у суді, що під час останнього бою захопив разом із шістьма побратимами позицію росіян, яку вони утримували. У ході артилерійського обстрілу він отримав пораненення, а решта групи загинула. За словами обвинуваченого, після лікування він поїхав додому, хоча розумів, що потрібно повертатись у військову частину. Пояснив свій вчинок бажанням відпочити і страхом загинути. Чоловік також зазначив, що «краще залишитись живим у вʼязниці».

Під час судового розгляду справи керівництво охарактеризувало обвинуваченого негативно. Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, у військового посттравматичний стресовий розлад обтяжений вживанням алкоголю.

Суддя Сергій Шинкоренко визнав Олександа В. винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.