Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок старшому солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де понад два роки проводив час на власний розсуд. Оскільки чоловіка раніше судили за аналогічний злочин, він отримав шість років тюрми.

Як йдеться у вироку від 6 січня, у липні 2022 року обвинувачений самовільно залишив наметове містечко військової частини й понад два роки не зʼявлявся на службі. 30 вересня 2024 року чоловік самостійно звернувся у Шепетівське районне управління поліції та повідомив про злочин.

Під час розгляду справи солдат свою вину визнав, але причину втечі не назвав. Просив суворо його не карати й зазначив, що бажає продовжити військову службу.

Відомо, що обвинувачений родом із села Климентовичі Шепетівського району, учасник бойових дій. За місцем служби його характеризують негативно. Крім того, у лютому 2022 року чоловіка уже судили на Львівщині за аналогічний злочин – замість трьох років увʼязнення йому призначили іспитовий термін.

Суддя Світлана Козачук визнала старшого солдата винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила шість років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.