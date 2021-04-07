Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області засудив до 7 років ув'язнення 28-річну жінку, яка зарізала 23-річного знайомого у Стебнику.

Інцидент трапився 10 серпня торік. 23-річний чоловік зі своєю знайомою прийшли в гості до 28-річної мешканки Стебника. Під час гостювання між чоловіком та господинею, які розпивали алкоголь, виник конфлікт, вона схопила ніж і вдарила ним чоловікові в шию. Після цього підозрювана викликала швидку й намагалася робити пораненому штучне дихання, втім він помер від втрати крові ще до приїзду медиків.

Жінка у вчиненому зізналася і розкаялася, пояснивши, що не пам'ятає, як вдарила загиблого ножем, але всіляко намагалася надати йому допомогу.

Враховуючи докази та покази свідків, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Орест Крамар визнав 28-річну жінку винною у вбивстві 23-річного знайомого та призначив їй покарання – 7 років та 6 місяців ув'язнення. Крім цього, жінка має заплатити матері загиблого 179 тис. грн моральної та матеріальної шкоди. На це рішення ще можна подати апеляцію.