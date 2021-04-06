Львівський апеляційний суд підтвердив вирок 44-річному мешканцю Зимної Води, який сокирою вбив свою співмешканку. Торік у листопаді його засудили до 10 років ув'язнення.

Інцидент трапився вночі 21 травня 2019 року. Як ідеться в матеріалах справи, під час побутового конфлікту 44-річний чоловік взяв у руки сокиру, якою наніс численні смертельні удари своїй 33-річній співмешканці. Від отриманих травм вона померла через чотири години. Опівночі чоловік прийшов до своєї сестри, яка проживає поруч, та попросив викликати поліцію.

У суді чоловік своєї провини не визнав й пояснив, що знайшов тіло мертвої співмешканки в літній кухні. За його словами, того дня вона пиячила. Втім експертизи в крові жінки спиртів не виявили, натомість сліди крові виявили на одязі обвинуваченого. За свідченнями свідків, 44-річний чоловік часто бив свою співмешканку та вимагав купити йому алкоголь.

Прикметно, що у 2009 році чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за аналогічний злочин. Після завершення терміну покарання він повернувся жити у батьківський дім, де часто зловживав алкоголем.

24 листопада 2020 року Пустомитівський районний суд Львівської області визнав 44-річного чоловіка винним в умисному вбивстві за ч. 2 ст. 121 ККУ та призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі. Крім цього, чоловік мав заплатити понад 40 тис. грн судових витрат.

На це рішення засуджений подав апеляцію, однак колегія суддів Львівського апеляційного суду у складі Ігоря Стельмаха, Альберта Белени та Тетяни Урдюк підтвердила рішення суду попередньої інстанції й у задоволенні апеляційної скарги відмовила.