Найбільше студентам подобається професія психолога та менеджера

Під час вступної кампанії 2024 року найбільшу кількість заяв абітурієнти подали на дві спеціальності: «Психологія» та «Менеджмент». Про це повідомляє «Освіта.ua».

Міністерство освіти і науки оприлюднило статистику вступної кампанії. З його даних випливає, що найпопулярнішими серед абітурієнтів були такі спеціальності:

Психологія (54,3 тис. заяв вступників),

Менеджмент (54 тис.),

Філологія (понад 45 тис.),

Право (44 тис.)

Комп’ютерні науки (36 тис.),

Маркетинг (32 тис.),

Інженерія програмного забезпечення (25,5 тис.),

Середня освіта (25 тис.),

Економіка (22 тис.),

Фінанси, банківська справа (21 тис.).

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Серед вступників на бюджет за відкритими конкурсними пропозиціями найпопулярнішими були «Філологія», «Менеджмент» та «Психологія».

Серед вступників на бюджет за фіксованими конкурсними пропозиціями найвищою популярністю користувались «Дизайн», «Фізична культура і спорт», «Архітектура та містобудування».

Серед контрактників, які претендували на грант, найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв були «Психологія», «Право» та «Комп’ютерні науки».

Найпопулярніші університети за кількістю поданих у 2024 році заяв абітурієнтів

Водночас найпопулярнішими університетами залишаються львівські та київські ЗВО.