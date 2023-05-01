Наступний етап переведення згідно із постановою КМУ 1224 проводитиметься наприкінці осені 2023 року

Міністерство освіти і науки України завершило роботу щодо надання дозволу закладам фахової передвищої та вищої освіти на переведення на навчання за державним замовленням. Як повідомила прес-служба відомства, МОН дозволило 28348 студентам вищих закладів освіти перевестися на навчання за держзамовленням.

Бюджетні місця отримали діти загиблих захисників/учасників бойових дій, самі учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, їхні діти, а також жителі особливо небезпечних територій, які вступили до вишів до 2021 року.

«Станом на 1 травня 2023 року за рахунок внутрішнього перерозподілу, перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що отримують державне замовлення МОН, місць державного замовлення 2022 та 2023 року підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 28348 здобувачів. З них 24637 за денною формою здобуття освіти і 3711 – за заочною», – йдеться у повідомленні.

Нині повністю задоволено потреби в переведенні на місця державного замовлення за всіма ступенями та формами здобуття освіти для всіх осіб, які подали документи що підтверджують статус особи пільгової категорії до 1 березня 2023 року.

Наступний етап переведення згідно із постановою КМУ 1224 проводитиметься наприкінці осені 2023 року.

Переведення здійснюється відповідно до Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.