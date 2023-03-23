Оксен Лісовий планує системі зміни в освітній сфері

Новий міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив найближчі плани і зміни у своєму міністерстві, а також пріоритети розвитку української освіти. Він анонсував цифровізацію, розвиток профтех освіти і адаптацію до реалій війни. Свої плани він оприлюднив у Facebook 23 березня.

Пріоритети і ціннісні орієнтири нового МОН:

формування нової культури академічної доброчесності

Міністр ще раз повернувся до питання підозри його у плагіаті і повідомив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Висновок пообіцяв оприлюднити публічно і у випадку виявлення порушень – відмовитися від ученого ступеня кандидата наук.

Також він подав уряду пропозиції для змін у нормативній базі, які дозволятимуть добровільно відмовитися від наукового ступеня і від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.

МОН має стати частиною стратегії оборони

«Ми не можемо ігнорувати контекст, у якому живемо. А тому я переконаний, що МОН має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки», – зазначив Оксен Лісовий.

Цифровізація

Разом з командою віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова та «Дія» планують створювати цифрові екосистеми для дітей, батьків, учителів та освітніх управлінців.

Адаптація до наслідків війни

Освітню інфраструктуру будуть відновлювати, створять механізми для ефективного онлайн-навчання, а де дозволяє безпекова ситуація — повернення до очного навчання.

Робота з дітьми-біженцями

МОН проведе вимірювання освітніх втрат, розробить систему їхнього надолуження, а також ставить в пріоритет ментальне здоров’я.

Учитель – один із ключових клієнтів

Нове керівництво міністерства бачить вчителів своїми партнерами і союзниками, а не виконавцями завдань, спущених згори. МОН починає шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці.

Міжнародна коаліція

Цей пункт передбачає співпрацю з донорами для відновлення освіти і науки.

Пріоритет профтех освіти

«Я прийшов у міністерство робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Пам’ятаю про одну важливу річ: українець успішний тоді, коли вільний. Тож будуємо вільну освіту для вільних людей», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти 21 березня. 50-річний Оксен Лісовий з 2010 року очолює Малу академію наук України. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ, однак виконував посадові обов’язки дистанційно. Детальніше біографію нового міністра освіти можна прочитати за посиланням.