Новий міністр освіти озвучив пріоритети і цінності МОН
Оксен Лісовий анонсував якісну освіту глобального рівня
Новий міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив найближчі плани і зміни у своєму міністерстві, а також пріоритети розвитку української освіти. Він анонсував цифровізацію, розвиток профтех освіти і адаптацію до реалій війни. Свої плани він оприлюднив у Facebook 23 березня.
Пріоритети і ціннісні орієнтири нового МОН:
- формування нової культури академічної доброчесності
Міністр ще раз повернувся до питання підозри його у плагіаті і повідомив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Висновок пообіцяв оприлюднити публічно і у випадку виявлення порушень – відмовитися від ученого ступеня кандидата наук.
Також він подав уряду пропозиції для змін у нормативній базі, які дозволятимуть добровільно відмовитися від наукового ступеня і від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.
- МОН має стати частиною стратегії оборони
«Ми не можемо ігнорувати контекст, у якому живемо. А тому я переконаний, що МОН має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки», – зазначив Оксен Лісовий.
- Цифровізація
Разом з командою віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова та «Дія» планують створювати цифрові екосистеми для дітей, батьків, учителів та освітніх управлінців.
- Адаптація до наслідків війни
Освітню інфраструктуру будуть відновлювати, створять механізми для ефективного онлайн-навчання, а де дозволяє безпекова ситуація — повернення до очного навчання.
- Робота з дітьми-біженцями
МОН проведе вимірювання освітніх втрат, розробить систему їхнього надолуження, а також ставить в пріоритет ментальне здоров’я.
- Учитель – один із ключових клієнтів
Нове керівництво міністерства бачить вчителів своїми партнерами і союзниками, а не виконавцями завдань, спущених згори. МОН починає шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці.
- Міжнародна коаліція
Цей пункт передбачає співпрацю з донорами для відновлення освіти і науки.
- Пріоритет профтех освіти
«Я прийшов у міністерство робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Пам’ятаю про одну важливу річ: українець успішний тоді, коли вільний. Тож будуємо вільну освіту для вільних людей», – наголосив міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти 21 березня. 50-річний Оксен Лісовий з 2010 року очолює Малу академію наук України. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ, однак виконував посадові обов’язки дистанційно. Детальніше біографію нового міністра освіти можна прочитати за посиланням.