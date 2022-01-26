«Дистанційку» пропонують запровадити щонайменше на двв тижні

Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання через поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це в середу, 26 січня, повідомила прес-служба МОН.

Як розповіли у відомстві, на тлі нового спалаху коронавірусу в Україні, МОН уже надіслало закладам освіти відповідні рекомендаційні листи. Перевести учнів шкіл на дистанційне навчання рекомендують щонайменше на 2 тижні.

Дітей з 1-4 класів переводити на дистанційне навчання не пропонують.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти пропонують організувати дистанційну або ж змішану форму навчання.

Натомість у закладах фахової передвищої і вищої освіти рекомендують запровадити дистанційне навчання на місяць: від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

Зауважимо, що рішення про перехід шкіл на дистанційне навчання вже ухвалили в Луцьку та на Львівщині.

Станом на ранок 26 січня 13 областей перебувають у «помаранчевій» зоні карантину: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас Рівненщину з 27 січня переведуть у «червону» зону, а Івано-Франківщина уже там перебуває. Всі інші регіони перебувають у «жовтій» зоні карантину.