Зміни поки не стосуються учнів молодших класів, для них навчання триватиме в очному режимі

У Луцькій громаді учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання через погіршення епідемічної ситуації. Карантин триватиме з 26 січня по 6 лютого. Обмеження не стосуватимуться учнів молодших класів, а також школярів з навчально-реабілітаційного центру, вони далі навчатимуться в очному режимі. Також поки що зміни не стосуються роботи дитсадків.

Як повідомили у прес-службі Луцької міської ради, з 26 січня по 6 лютого учні 5-11 класів усіх шкіл Луцької громади переходять на дистанційне навчання. Це рішення прийняли педагогічні ради закладів середньої та позашкільної освіти. Причиною такого рішення стала висока захворюваність на коронавірус та грип.

«У Луцькій міській громаді суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання. Станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 — 12 дітей. Хворіють також і вчителі», – йдеться у повідомленні.

Водночас учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі. Заклади дошкільної освіти також продовжують працювати без змін.

Зазначимо, у Львові аналогічне рішення про карантин для учнів старшої школи прийняли ще 21 січня.

Протягом останнього тижня на Волині фіксують різке зростання захворюваності на коронавірус. До прикладу, за минулу добу в області підтвердили 492 нові випадки хвороби, з них 92 – діти.