Через стрімке зростання захворюваності на коронавірус серед дітей на Закарпатті усім школам рекомендують перейти на дистанційне навчання. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС на засіданні у понеділок, 24 січня.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, ситуація з поширенням коронавірусної інфекції є «доволі загрозливою»: за минулий тиждень кількість нових виявлених випадків в області зросла на 87%. Крім того, у 4 рази зросла кількість випадків інфікування Covid-19 серед молодшого населення. Завантаженість дитячих ліжок, виділених для лікування хворих на ковід, становить 55%.

«Зважаючи на статистичні дані, рішенням комісії рекомендували райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад терміново провести засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС і прийняти рішення про переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання», — йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

Нагадаємо, раніше про перехід на дистанційне навчання оголосили в Ужгороді: з 24 січня всі загальноосвітні, мистецькі та спортивні школи навчаються тільки онлайн. Натомість дитячі садочки у місті продовжують роботу у звичному режимі.

Зазначимо, за даними департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, наразі серед усіх захворілих на коронавірус майже 18% – діти. Станом на понеділок, 24 січня, кількість мешканців Закарпаття, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії становить 93 417 (за добу в області зафіксовано 304 нові випадки).