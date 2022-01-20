З понеділка, 24 січня, школи в Ужгороді на два тижні переводять на дистанційне навчання. Мистецькі та спортивні навчальні заклади теж змушені робити перерву у звичному навчальному процесі. Повноцінно працюватимуть тільки дитячі садочки. Причина – зростання кількості хворих на коронавірус та грип А.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Ужгородської міської ради, рішення про перехід на дистанційку у школах прийняли на засіданні протиепідемічної комісії у четвер, 20 січня. За озвученою інформацією, наразі епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ а Covid-19 в Ужгороді за тиждень перевищений у 2,2 рази, вперше в цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.

За даними прес-служби міськради, за тиждень в Ужгороді із ковідом госпіталізували 118 людей, у тому числі 68 дітей (57,8%). Захворюваність школярів зросла у порівнянні із попереднім тижнем у 2,5 рази: на самоізоляцію відправлено понад 2,3 тис. дітей із 63 класів та груп. Щодо грипу А, наразі зафіксовано 27 випадків, 18 із них серед дітей.