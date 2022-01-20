Учнів 5-10 класів шкіл Львівської області переводять на дистанційне навчання у зв'язку із збільшенням захворюваності на ковід серед дітей. Відповідне рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС на засіданні 19 січня. Місцеві комісії з надзвичайних ситуацій ще мають затвердити рішення про онлайн-навчання у своїх громадах.

Обласна комісія ТЕБ і НС рекомендує озпочати онлайн-навчання в школах області з понеділка, 24 січня. Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив заступник голови ЛОДА Віталій Загайний.

«Спостерігається збільшення частки дитячого контингенту, які піддаються захворюванню більше, аніж це було раніше. Тому ми запропонували зараз утриматися від офлайн-навчання і поки проводити навчання у режимі онлайн. Так само ми звертаємося і до вищих навчальних закладів, хоча там наразі переважно канікулярний період, і закликаємо розпочати навчальний період з онлайн-навчання», – розповів Віталій Загайний.

У розмові із ZAXID.NET Віталій Загайний уточнив, що рішення про переведення школярів на дистанційне навчання носить рекомендаційний характер. Остаточні рішення про переведення навчання в онлайн-формат прийматимуть місцеві комісії ТЕБ і НС, як це завжди було раніше.

Додамо, що за останні кілька днів у Львові та області різко зросла кількість захворілих на ковід, грип та ГРВІ дітей. У зв'язку з поширенням захворюваності хворих на ковід дітей уже почали приймати дві дитячі лікарні Львова.