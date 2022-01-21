Учнів 5-11 класів усіх шкіл Львова з понеділка, 24 січня, відправляють на дистанційне навчання на два тижні. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засідання 21 січня.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на брифінгу після засідання комісії, з 24 січня старшокласників львівських шкіл відправлять на дистанційне навчання. Це повязано із різким збільшенням хворих на ковід серед дітей.

«Такої динаміки ми у Львові за два роки не бачили. Щоб ви розуміли, сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи, хворих орієнтовно 10 тисяч. Велика частина на самоізоляції і частина не прийшла, бо цілі класи пішли на дистанційне навчання », – розповів Андрій Садовий, додавши, що на онлайн-навчання також переходить усе позашкілля.

За словами Садового, 24 січня комісія ТЕБ і НС знову засідатиме, щоб вирішити, чи доцільно відправляти на онлайн-навчання учнів 1-4 класів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на дистанційне навчання з 24 січня підуть усі школи Львівської області, де кілкьість захворілих на ковід, грип та ГРВІ перевищує 50%.