Обласна комісія ТЕБ і НС вирішила посилити карантин на Львівщині через стрімке поширення коронавірусу. Станом на 25 січня область перевищила показники червоної зони за динамікою рівня госпіталізацій хворих та відсотком виявлення нових випадків захворювання.

Так, з 26 січня комісія ТЕБ і НС рекомендувала:

відправити до 4 лютого усі навчальні заклади, крім дитсадків, на дистанційне навчання (раніше на дистанційне навчання відправили лише учнів 5-11 класів); закладам профтехосвіти рекомендовано перейти на змішану форму навчання;

скасувати всі масові розважальні заходи;

перевозити в громадському транспорті не більше 50% сидячих пасажирів.

Якщо ж ситуація не покращиться, з 1 лютого обмежать роботу закладів культури, непродовольчих ринків, фітнес-центрів, басейнів, а також ресторанів, барів і кафе, які працюватимуть тільки на винос. Місцеві комісії з надзвичайних ситуацій ще мають затвердити відповідні рішення у своїх громадах, проте у більшості випадків вони підтримують рішення обласної комісії.

Як інформував ZAXID.NET, Львівська область станом на 25 січня перевищила необхідні для оголошення червоної зони показники. Це дає підстави державній комісії ТЕБ і НС посилити карантин у регіоні. Так, 25 січня карантин посилили у Рівненській області, яка перевищила показники червоної зони напередодні. Відповідно, рішення щодо посилення карантину на Львівщині можна очікувати 26 січня.

Червона зона передбачає суттєве посилення карантину в регіоні, зокрема закриття шкіл і університетів, ресторанів та кафе, ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних і культурних закладів, непродовольчих магазинів і ринків, спортзалів і фітнес-центрів, проведення концертів та спортивних змагань за присутності глядачів тощо. Усі заклади зможуть продовжити роботу лиш за умови вакцинації всього колективу та відвідувачів або за наявності негативного результату ПЛР-тесту або тесту на антиген (до 72 годин).