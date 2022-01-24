Після зниження темпів поширення штаму коронавірусу «Омікрон», пандемія у Європі піде на спад. Про це 23 січня повідомив директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

Причина такого прогнозу в тому, що у суспільства з’явиться загальний імунітет – «Омікрон» може заразити 60% європейців до березня 2022 року.

«Взагалі цілком ймовірно, що регіон Європи рухається до, свого роду, фіналу пандемії», – сказав Клюге.

Він переконує, що після того, як нинішній сплеск «Омікрону» у Європі зменшиться, у суспільства протягом кількох тижнів чи місяців з’явиться глобальний імунітет.

«Ми очікуємо, що настане період "затишшя", перш ніж Covid-19 повернеться до кінця року, але не обов’язково, що пандемія повернеться», – сказав Клюге.

Наразі у Європі фіксують найбільшу хвилю коронавірусу, яка була протягом останніх двох років. Найбільше нових випадків інфікування фіксують у Франції, Італії, Великій Британії, Німеччині та Іспанії.