Комітет із надзвичайних ситуацій ВООЗ рекомендує зняти або послабити обмеження на подорожі між країнами через їхню неефективність. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Там зазначили, що обмеження на пересування між країнами не дають результату у запобіганні пандемії і лише «сприяють економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави».

У ВООЗ переконують, що заборони на подорожі ніяк не завадили поширенню штаму «Омікрон».

Також у Комітеті нагадали про свої рекомендації щодо міжнародних поїздок. Зокрема, знову закликали не робити документ про вакцинацію проти Covid-19 обов'язковою умовою для поїздки. Пояснюють це нерівною доступністю вакцин у різних країнах.

Замість цього у ВООЗ пропонують ширше застосовувати інші заходи, наприклад, тестування або ізоляцію/карантин. Водночас там вважають, що такі заходи «не повинні створювати фінансового навантаження на людей, які здійснюють міжнародні поїздки».