ВООЗ закликала переглянути рівень небезпеки штаму «Омікрон»
За словами голови ВООЗ, люди помиляються, коли вважаю цей штам менш небезпечним
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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус закликав світову спільноту переглянути рівень небезпеки штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє ORF.at.
За його словами, вважати «Омікрон» менш небезпечним – це «серйозна помилка». Новий штам також призводить до важкої форми захворювання, а в деяких випадках і до смертей. Гебрейсус переконаний, що люди недооцінюють небезпеку цього штаму коронавірусу і його ролі на пандемію.
«Не помиляйтеся, Омікрон призводить до госпіталізації й смерті, і навіть менш важкі випадки заповнюють медичні установи... Омікрон може бути в середньому менш важким, але розповідь про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману (...) і забирає більше життів», – сказав глава ВООЗ.
Гебрейсус також заявив, що пандемія ще не закінчилася. А через сильну заразність «Омікрона» ймовірно виникнення інших штамів коронавірусу.
Нагадаємо, ізраїльські науковці заявили, що четверте щеплення проти Covid-19 лише частково захищає від інфікування штамом «Омікрон».
Дослідження щодо впливу новго штаму на вакцину розпочалося ще у грудні, коли 150 медичних працівників отримали четверте щеплення вакциною Pfizer і наразі це єдине дослідження ефективності четвертої дози Covid-вакцини. Зокрема, вакцина Pfizer відмінно захищає проти штамів «Альфа» та «Дельта», але проти «Омікрону» – недостатньо.
Тим часом, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало детальний список симптомів нового штаму коронавірусу «Омікрон». Ознайомитись з ним можна за посиланням.
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