Наприкінці грудня 2021 року Ізраїль став однією з перших країн, що дозволила робити четверте щеплення проти коронавірусу

Ізраїльські науковці заявили, що четверте щеплення проти Covid-19 лише частково захищає від інфікування штамом «Омікрон». Про це повідомили у медичному центрі Шиба, пише Times of Israel.

Дослідження щодо впливу новго штаму на вакцину розпочалося ще у грудні, коли 150 медичних працівників отримали четверте щеплення вакциною Pfizer і наразі це єдине дослідження ефективності четвертої дози Covid-вакцини.

Авторка дослідження професорка Гілі Регев-Йочай заявила, що четверта доза була лише частково ефективна проти штаму «Омікрон». За її словами, після четвертого щеплення рівень антитіл більший, ніж після третього.

«Але все ж ми виявили багато інфікованих "Омікроном", які отримали четверту дозу. Трохи менше, ніж у контрольній групі, але все одно випадків було багато», – додала професорка.

За словами Регев-Йочай, вакцина відмінно захищає проти штамів «Альфа» та «Дельта», але проти «Омікрону» – недостатньо. Однак вона наголошує, що це поки лише попередні результати дослідження і все одно рекомендує робити четверте щеплення людям від 60 років та з ослабленим імунітетом.

До слова, наприкінці грудня 2021 року Ізраїль став однією з перших країн, що дозволила робити четверте щеплення проти коронавірусу окремим групам людей. Проте даних про ефективність таких щеплень не було.