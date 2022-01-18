Четверта доза вакцини лише частково захищає від «Омікрону», – науковці
Вакцина відмінно захищає проти штамів «Альфа» та «Дельта», але проти «Омікрону» – недостатньо
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Ізраїльські науковці заявили, що четверте щеплення проти Covid-19 лише частково захищає від інфікування штамом «Омікрон». Про це повідомили у медичному центрі Шиба, пише Times of Israel.
Дослідження щодо впливу новго штаму на вакцину розпочалося ще у грудні, коли 150 медичних працівників отримали четверте щеплення вакциною Pfizer і наразі це єдине дослідження ефективності четвертої дози Covid-вакцини.
Авторка дослідження професорка Гілі Регев-Йочай заявила, що четверта доза була лише частково ефективна проти штаму «Омікрон». За її словами, після четвертого щеплення рівень антитіл більший, ніж після третього.
«Але все ж ми виявили багато інфікованих "Омікроном", які отримали четверту дозу. Трохи менше, ніж у контрольній групі, але все одно випадків було багато», – додала професорка.
За словами Регев-Йочай, вакцина відмінно захищає проти штамів «Альфа» та «Дельта», але проти «Омікрону» – недостатньо. Однак вона наголошує, що це поки лише попередні результати дослідження і все одно рекомендує робити четверте щеплення людям від 60 років та з ослабленим імунітетом.
До слова, наприкінці грудня 2021 року Ізраїль став однією з перших країн, що дозволила робити четверте щеплення проти коронавірусу окремим групам людей. Проте даних про ефективність таких щеплень не було.
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