Львівська область станом на 25 січня перевищила необхідні для оголошення червоної зони показники. У регіоні різко зросла кількість госпіталізацій хворих та коронавірус та нових випадків захворювання. Це дає підстави державній комісії ТЕБ і НС посилити карантин у регіоні вже сьогодні.

Згідно з постановою Кабміну, для посилення карантину до червоного рівня епіднебезпеки потрібно, щоб в регіоні три дні поспіль перевищували граничні показники принаймні двох з п’яти індикаторів – кількість госпіталізованих хворих, рівень зростання госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем, кількість ПЛР-тестів або відсоток виявлених хворих.

За даними Центру громадського здоров'я, останні три дні динаміка рівня госпіталізацій у Львівській області становить 80,8%, 79% та 74,4% при нормі 50%, а коефіцієнт виявлення нових хворих – 21,1%, 22,8% та 22,7% при нормі 20%. Нагадаємо, що останні три дні діагноз коронавірус на Львівщині підтверджується у понад 2 тисяч людей щодня, а 21 січня в регіоні виявили понад 3 тисячі нових хворих, що є рекордним добовим показником для всієї України.

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Крім Львівщини, показники для оголошення червоної зони перевищила Рівненська область, а Вінницька перебуває на межі. На Прикарпатті, де перевищені вже три показники, карантин посилили відучора, 24 січня.

«Червона» зона передбачає суттєве посилення карантину в регіоні, зокрема закриття шкіл і університетів, ресторанів та кафе, ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних і культурних закладів, непродовольчих магазинів і ринків, спортзалів і фітнес-центрів, проведення концертів та спортивних змагань за присутності глядачів тощо. Усі заклади зможуть продовжити роботу лиш за умови вакцинації всього колективу та відвідувачів або за наявності негативного результату ПЛР-тесту або тесту на антиген (до 72 годин).

Захворюваність на Covid-19 на Західній Україні різко зросла за останній тиждень і вже перевищила пікові показники весни та осені 2021 року. У цих регіонах, як і загалом по Україні, циркулюють два штами – «Дельта» і «Омікрон».

Штам «Омікрон» є менш агресивним у порівнянні з «Дельтою», проте через велику кількість мутацій поширюється швидше. Через це від кінця минулого року у світі загалом фіксують значний стрибок захворюваності на коронавірус: так, лише за попередню добу його діагностували понад 2,4 млн людей. Водночас кількість смертей від коронавірусу пропорційно не зросла.