Найбільше в Україні навчається студентів з Китаю

Український державний центр міжнародної освіти опрацював статистику за підсумками вступної кампанії 2024 року і назвав, скільки іноземних студентів навчається в Україні, які спеціальності та університети серед них найпопулярніші. Підсумки оприлюднило Міністерство освіти та науки.

Як зазначає МОН, після початку повномасштабної війни кількість іноземних студентів в Україні значно зменшилася. Втім, у 2024 році в українські виші вступили 7194 іноземці.

Всього в Україні навчається понад 27 тис. іноземних студентів. Найбільше їх з таких країн:

Китай (10735),

Азербайджан (4308),

Індія (1802),

Грузія (1291),

Марокко (1283),

Туреччина (858),

Туркменістан (858),

Нігерія (726),

РФ (514),

Болгарія (425).

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Найпопулярнішою спеціальністю, яку опановують в Україні іноземці, є:

медицина,

менеджмент,

економіка,

право,

фармація,

музичне мистецтво,

освітні і педагогічні науки,

суднобудування,

стоматологія,

дизайн.

Більшість цих спеціальностей опановують у Харкові, Києві, Миколаєві.