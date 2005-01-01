МОН виділило ₴15 млн на ремонт антарктичної станції «Академік Вернадський»

«Не той полярник, що не боїться холоду, а той, що тепло вдягається».

Міністерство освіти і науки виділило 15 млн грн на капітальний ремонт української антарктичної станції «Академік Вернадський». Про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

«Цього року МОН вперше за тривалий період часу виділило близько 15 млн грн для проведення капітального ремонту на єдиній українській антарктичній станції «Академік Вернадський», – йдеться в повідомленні.

Ці кошти підуть на те, щоб створити комфортні умови для життя на станції, а також поліпшити можливості для проведення досліджень.

У середу, 21 березня, за участю міністрки освіти і науки Лілії Гриневич відбулися проводи 23-ї української антарктичної експедиції.

«У нас є багато різних викликів, зокрема пов'язаних з фінансуванням наших наукових досліджень в Антарктиді. Зараз вся українська антарктична програма коштує 72 млн гривень. Вперше за багато років сюди закладені кошти для проведення капітального ремонту на станції. Крім того, завдяки проведенню відкритих тендерних процедур Національному антарктичному науковому центру цього року вдалося зекономити близько 10 млн гривень, які ми хочемо інвестувати в розвиток і поліпшення досліджень», – зазначила Гриневич.

Зазначимо, 22 березня в Антарктиду вирушать дві українські експедиції. Перша експедиція перебуватиме на станції цілий рік, до її складу увійшли 12 чоловіків - 7 наукових і 5 технічних працівників. Учасники літньої експедиції будуть здійснювати метеорологічні, біологічні та геофізичні дослідження.

Друга експедиція - сезонна, в яку увійшли 12 вчених. Вони працюватимуть протягом майже трьох тижнів. Вчені, зокрема, відбиратимуть зразки для досліджень, заявки на які подали 20 науково-дослідних установ України.

Нагадаємо, станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона є метеорологічною та географічною обсерваторію.