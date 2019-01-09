На Львівщині почали нараховувати монетизовані субсидії

До відділів соцзахисту надійшли перші 50 заяв-декларацій

СуспільствоІрина Ващишин, сьогодні, 16:19 455 0

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Із 1 січня – монетизовані субсидії. Нарахування державної допомоги по-новому вже почалося. Але наразі це стосуватиметься лише тих мешканців, які вперше подадуть заяву на субсидію. Кошти такі сім’ї будуть отримувати на рахунок в Ощадбанку.

«Наприклад, якщо загальна вартість комунальних послуг складає 2 тис. грн у домогосподарстві. Субсидія – 1,5 тис. грн. То тих 1,5 тисячі гривень буде перераховувати Ощадбанк. А 500 гривень сім’я повинна буде заплатити сама. Відповідно, людина іде в будь-яке відділення банку і тих 500 гривень сплачує по своїх рахунках», – пояснила директорка департаменту соцзахисту населення Львівщини Наталія Кузяк.

Це перший етап. Загалом монетизація субсидій відбуватиметься у три етапи. Друга хвиля розпочнеться з 1 травня. Тоді на банківські рахунки державна допомога надійде тим, хто отримує її вже декілька років.

І нарешті з 1 жовтня монетизовані виплати матимуть усі субсидіанти. Однак тим, хто зможе ще й заощадити ці кошти, наприкінці опалювального сезону зекономлену суму повернуть на рахунок.

«У травні, після 1-го числа, всім без винятку отримувачам субсидії – і новим, і старим – треба написати заяву-декларацію для призначення субсидії вже по-новому. А ті мешканці, які зараз звертаються, вони так само подають заяву-декларацію і для них уже починається новий етап монетизації», – зазначив начальник відділу житлових субсидій Львівщини Василь Гельбич.

Цьогоріч кількість субсидіантів скоротилася у понад двічі. Якщо минулого опалювального сезону в області їх було майже 460 тисяч, то зараз – неповних 200 тисяч. Сталося це через обмеження, які запровадив Кабмін.

Але нещодавно з’явились і винятки. До прикладу, безробітним із сільської місцевості або зареєстрованим на біржі праці субсидії можуть призначити за рішенням комісії при райдержадміністрації. Право на допомогу також отримали і ті, хто офіційно перебувають на роботі за кордоном або на навчанні чи лікуванні. Їхні звернення теж розглядатиме комісія.

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