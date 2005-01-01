Монетизацію на Львівщині запроваджують лише у Моршині і Пустомитівському районі

На Львівщині лише місто Моршин та Пустомитівський район монетизують пільгові перевезення. При цьому готівку у Моршині пільговикам дадуть лише з 1 серпня.

На Пустомитівщині районна рада ще впорядковує списки. Інші ж території працюватимуть по-старому: перевезення компенсують безпосередньо автопідприємствам.

«Три райони: Кам’янко-Бузький, Золочівський і Жидачівський мають сесії місцевих рад власне сьогодні (у четвер, 15 червня – ред.). Інші райони – ті, які мають програми по безготівкових розрахунках. Вони теж будуть здійснювати за рахунок тих коштів відшкодування перевізникам до того моменту, поки вони не приймуть рішення монетизація чи безготівкові розрахунки», – розповіла директорка департаменту соцзахисту Львівщини Наталія Кузяк.

Пенсіонери ж, відповідно до Закону України та постанови Кабміну, за проїзд в області оплачують. У департаменті дорожнього господарства монетизацію вважають необхідною для автопідприємств.

«Якщо впровадити, вирішити питання пільговиків, транспортні підприємства отримають додаткові кошти. За ці кошти вони зможуть і придбати автобуси, і їх поремонтувати, і збільшити зарплати водіям», – прокоментував начальник обласного управління транспорту і зв’язку Тарас Оприск.

У випадку, якщо пільговик їде у той район, де є монетизація, він має заплатити за проїзд, зберегти квиток і кошти за нього отримає у своєму районному соцзахисті.

Нагадаємо, перевізники, які майже не отримують компенсацій за пільгові перевезення, заявили, що з 15 червня змушені будуть запровадити стовідсоткову оплату за проїзд більшості категорій пільговиків в області. У міських маршрутках Львова пільговиків і надалі возитимуть безкоштовно.