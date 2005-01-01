Монетизацію за пільгові перевезення на Пустомитівщині запровадять із 20 червня

Із 6 тис. пільговиків у Пустомитах грошовий перерахунок отримають тільки 900

СуспільствоІрина Панчишин, 7 червня, 21:31 3450

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Хоч і пільговик, але будеш платити. У Пустомитівському районі запроваджують монетизацію пільгових перевезень. Виплачувати гроші обіцяють вже з 20 червня.

«Кошти на ті пільги ми передбачили. У нас достатньо, але ми надіємось, що буде і субвенція з державного бюджету. Монетизація пільг дуже позитивно, тому це не викидається перевізнику необліковані суми чи пільговик їздить, чи не їздить, а тут дається чітко конкретно під кожну людину», – пояснила голова Пустомитівської районної ради Галина Гичка.

Із 6 тисяч пільговиків у Пустомитах грошовий перерахунок отримають тільки дев’ять сотень. Це постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та інваліди І-ї групи. Спершу до списку внесли і учасників бойових дій, але згодом перевізники погодились возити їх безкоштовно.

«Ми тільки підготували списки, але зараз мусимо внести корективи у зв’язку з тим, що є підписаний меморандум і щоб не було подвійних витрат бюджетних коштів, будемо коректувати ті списки», – прокоментував начальник управління соцзахисту населення райдержадміністрації Микола Степований.

Чорнобильці та інваліди отримуватимуть на проїзд від 136 до 270 грн у місяць – залежно від категорії. Проти такої схеми голова місцевого відділення фонду «Діти Чорнобиля». Адже безоплатний проїзд для них гарантує закон України.

«Я можу поїхати кожен день 3-4 рази, мені треба. Чи в аптеку, чи на лікування, чи по якихось своїх особистих потребах, можу не поїхати. Верховна рада видала закон для чорнобильців і змінити його районна рада не може», – додала голова фонду «Діти Чорнобиля» Львівщини Валентина Буренок.

Попри це Асоціація перевізників Львівщини вимагає, щоби 15 червня місцеві ради прийняли рішення монетизувати пільги або ж знайшли кошти на відшкодування перевізникам.

«Люди повинні розуміти, що держава перекинула ці пільгові зобов'язання на органи місцевого самоврядування і це відповідальність органів місцевого самоврядування. Вони повинні вимагати від органів державної влади або змінити систему, або виділити кошти. Ми повинні отримувати кошти», – розповів голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

Інакше з 16 червня перевізники погрожують вимагати з пільговиків повну вартість проїзду.

Нагадаємо, 14 березня Кабмін ухвалив рішення про монетизацію пільг на проїзд. 25 квітня ЛОДА визначила мінімальний розмір компенсації на проїзд у громадському транспорті для мешканців Львівщини. А депутати ЛМР на сесії 7 червня прийняли рішення звернутися до Володимира Гройсмана із вимогою врегулювати пільговий проїзд у громадському транспорті.

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