Депутати ЛМР вимагають в уряду врегулювати пільговий проїзд у громадському транспорті

Депутати Львівської міськради вимагають, аби уряд поновив фінансування проїзду пільговиків у громадському транспорті та переглянув перелік пільгових категорій. За відповідне звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана під час засідання сесії у четвер, 7 червня, проголосували 39 депутатів ЛМР.

Як зазначається в озвученому депутатом від фракції УКРОПу Іваном Гриндою звернені, постановою Кабінету міністрів від 14.03.2018 року №197 передбачена монетизація пільг.

«За попередніми розрахунками, потреба в коштах для забезпечення пільгового проїзду відповідно до постанови значна. Крім компенсації за проїзд пільгових категорій громадян, визначених у постанові, місцеві бюджети мають також відшкодовувати проїзд пенсіонерів. Не всі територіальні бюджети спроможні відшукати такий фінансовий ресурс. Тож цілком імовірно, що значна частина пенсіонерів не матиме можливості скористатися пільгами на проїзд. Набрання чинності поставною призведе до великого навантаження на місцеві бюджети, чим знівелюється задекларовані урядом переваги децентралізації», – мовиться в зверненні.

Відтак, депутати у своєму звернені вимагають на державному рівні врегулювати питання пільговиків: скоротити кількість пільгових категорій; при наданні пільг врахувати реальний дохід громадян, а не лише соціальний статус; запровадити можливість на місцевому рівні обмежувати кількість пільгових категорій; відновити фінансування компенсацій за пільговий проїзд за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Нагадаємо, що в березні 2018 року Кабмін ухвалив постанову про монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті, поклавши при цьому витрати на монетизацію на місцеві бюджети. За розрахунками Львівської ОДА, щомісячна доплата пільговикам на проїзд у громадському транспорті мала би становити щонайменше 135 грн.

У травні заступник міського Львова Сергій Бабак заявив, що на монетизацію пільг у 2018 році у Львові треба близько 400 млн грн, однак у бюджеті міста таких коштів немає.

Мер Андрій Садовий пообіцяв запровадити монетизацію пільг у 2019 році. У 2018 році монетизацію пільг у Львові не впроваджуватимуть, а перевізники й надалі возять пільговиків безкоштовно. Водночас мерія пообіцяла збільшити суму компенсацій перевізникам за проїзд пільговиків.

Раніше ж, у січні 2018 року, приватні перевізники запровадили платний проїзд у маршрутках для пенсіонерів. Натомість у комунальних автобусах АТП-1 та електротранспорті пенсіонери досі їздять безкоштовно.