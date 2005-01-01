Львівські приватні перевізники вирішили запровадити платний проїзд в маршрутках для пенсіонерів

Приватні перевізники, які працюють на автобусних маршрутах Львова та області, вирішили запровадити з 20 січня стовідсоткову оплату проїзд для пенсіонерів за віком. Відповідну заяву у середу, 17 січня, оприлюднила Асоціація перевізників Львівщини.

«Після 20 січня пенсіонери у Львові та області платитимуть за проїзд. Таке рішення автотранспортних підприємств регіону. Ситуація заходить в тупик через невирішення цієї проблеми з боку Верховної Ради України та Кабінету міністрів України», – мовиться в заяві Асоціації перевізників.

Як уточнив ZAXID.NET голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, йдеться про приватних перевізників, які вирішили запровадити стовідсоткову оплату проїзду для пенсіонерів за віком.

Таке рішення він пояснив тим, що пільги пенсіонерам за віком були передбачені постановою Кабміну, а решта пільгових категорій визначені законом про соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. «Тобто в законах пільги для пенсіонерів не передбачені», – зазначив Велійка.

Відтак, за словами Велійки, з 20 січня пенсіонери мають платити повну вартість проїзду у приміських, міжміських, а також у міських автобусах, які обслуговують приватні перевізники. Решта пільговиків – учасники бойових дій, люди з інвалідністю, діти з багатодітних сімей та інші – і надалі користуватимуться маршрутками безкоштовно.

Директор комунального перевізника АТП-1 Орест Хамула запевнив ZAXID.NET, що в міських комунальних автобусах проїзд для пенсіонерів залишиться безкоштовним. Міський голова Львова Андрій Садовий під час апаратної наради 17 січня заявив, що не підтримує запровадження платного проїзду для будь-якої категорії пільговиків. «На наших підприємствах, які є підконтрольні місту, люди як їздили так їздитимуть», – сказав він.

Зазначимо, що найбільший перевізник Львова, комунальне АТП-1 обслуговує маршрути №1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56 та нічні. На решті міських маршрутів працюють приватні перевізники «Міра і К», АТП-14630, «Фіакр-Львів», «Успіх БМ».

Додамо, що вже понад півроку, з 1 липня 2017 року, у приміських та міжміських маршрутках діяла 50-відсоткова оплата проїзду для пенсіонерів за віком. Натомість у міських маршрутках всі пільговики, серед них і пенсіонери, досі їздили безкоштовно.

Нагадаємо, з 18 грудня 2017 року вартість проїзду в міських автобусах Львова зросла з 4 до 5 грн.