ЛМР поскаржилась Укртрансбезпеці через відмову приватних перевізників возити пенсіонерів

Мерія закликала приватних перевізників відмовитись від скасування пільг на проїзд для пенсіонерів

Львівська міська рада вважає ініціативу приватних перевізників щодо оплати за проїзд пенсіонерів у міських автобусах такою, що суперечить чинному законодавству. Відтак, мерія звернулась до Укртрансбезпеки з проханням перевірити законність таких дій перевізників. Про це під час брифінгу у п’ятницю, 19 січня, заявив заступник міського голови Львова Сергій Бабак.

«Львівська міська рада не підтримує рішення приватних перевізників щодо запровадження оплати за проїзд у транспорті пенсіонерами. У Львові діє затверджений рішенням виконавчого комітету тариф оплати проїзду у громадському транспорті: 5 грн – в автобусах та 3 грн – в електротранспорті. Львівська міська рада розуміє, що цей тариф є економічно не обґрунтований. Але сьогодні мешканці міста не мають фінансових можливостей платити більше. Цього тижня з’явилась інформація про те, що приватні перевізники хочуть запровадити на своїх маршрутах обов’язковою оплату за проїзд для пенсіонерів за віком. Львівська міська рада вважає такі дії порушенням чинного законодавства України», – сказав Бабак.

Відтак, мерія закликала приватних перевізників відмовитись від ідеї запровадження оплати за проїзд для пенсіонерів. Крім того, Сергій Бабак підготував лист до Укртрансбезепки з проханням надати роз'яснення щодо законності дій приватних перевізників.

Бабак також наголосив, що жодної оплати за проїзд для пенсіонерів на маршрутах, які обслуговує комунальне АТП-1, запроваджувати не будуть. Відтак, у разі, якщо привтані перевізники вимагатимуть у пенсіонерів оплатити за проїзд, Бабак порекомендував пенсіонерам користуватися комунальними автобусами №№1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56.

Сергій Бабак також зазначив, що в законі про соціальні стандарти та державні соціальні гарантії дійсно не передбачені пільги для пенсіонерів за віком на проїзд у громадському транспорті. Однак такі пільги Кабмін надав пенсіонерам своєю постановою. Відтак, за словами Бабака, виникла суперечність між законом і постановою КМУ і цю суперечність може усунути лише держава на рівні Верховної ради та уряду. У мерії ж, за словами Бабака, немає ані юридичних, ані фінансових можливостей, аби розв'язати проблему перевезення пенсіонерів у маршрутках.

Нагадаємо, днями приватні перевізники заявили, що з 20 січня запроваджують стовідсоткову оплату за проїзд для пенсіонерів за віком як у міських, так і в приміських та міжміських маршрутках. Натомість директор комунального перевізника АТП-1 Орест Хамула запевнив ZAXID.NET, що в міських комунальних автобусах проїзд для пенсіонерів залишиться безкоштовним. Міський голова Львова Андрій Садовий під час апаратної наради 17 січня заявив, що не підтримує запровадження платного проїзду для будь-якої категорії пільговиків.

Додамо, що вже понад півроку, з 1 липня 2017 року, у приміських та міжміських маршрутках, за наказом Львівської ОДА, діє 50-відсоткова оплата проїзду для пенсіонерів за віком. Натомість у міських маршрутках всі пільговики, серед них і пенсіонери, досі їздили безкоштовно. Разом з тим, з 2016 року держава припинила відшкодовувати кошти за пільгові перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.

Нагадаємо, з 18 грудня 2017 року вартість проїзду в міських автобусах Львова зросла з 4 до 5 грн.