Львівським пенсіонерам доведеться платити за проїзд не у всіх маршрутках

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Пенсіонери будуть платити за проїзд як усі інші пасажири. Проте не у всіх маршрутках.

Оплату в 5 гривень почнуть вимагати вже від суботи, 20 січня, приватні перевізники. Про це вже попереджають у своїх маршрутках – у салонах з’явилися відповідні оголошення.

У Ратуші ж запевняють: вимагають гроші приватні перевізники самовільно. Місто не приймало таких рішень. А комунальний транспорт наразі перевозитиме пенсіонерів безкоштовно.

Водій 32 маршруту Микола каже, наразі возить усіх пільговиків безкоштовно. А це кожен п'ятий, а в обід – мало не кожен другий пасажир. Але, якщо адміністрація вирішила брати гроші, то доведеться вимагати. Упевнений: будуть скандали.

«Колись було обмеження в годинах, то теж скандали були сильні, коли пенсіонери заходили. Те саме зараз буде, то 100 відсотків», – вважає водій маршрутки Микола.

Пенсіонерка Юлія Петрівна їде з Сихова додому. Гляділа онука. Реформи перевізників геть не схвалює. Адже зайвих грошей на маршрутку у неї немає.

«Кожен тиждень їжджу. То вийде 40 гривень. Це багато. Тому що пенсія маленька, не додали нічого», – скаржиться львів’янка Юлія Петрівна.

У Асоціації перевізників пояснюють: рішення брати гроші за проїзд із пенсіонерів за віком у Львові прийняли чотири приватні фірми: «Міра і К», АТП-14630, «Фіакр-Львів», «Успіх БМ». Вони охоплюють 65% від усіх маршрутів. Та 7 категорій пільговиків, за яких місто відшкодовує компенсацію, це не стосується. Пенсіонерам, мовляв, пільги на транспортні послуги не передбачені законами України.

«На сьогодні питання категорії «пенсіонери за віком» не врегульоване законом України. Якщо Верховна Рада України, Кабмін завтра, післязавтра це питання врегулюють на законодавчому рівні, тоді ми порушувати закон не будемо», – зазначив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

Найближчим часом не будуть брати грошей із пенсіонерів в автобусах комунального АТП-1. Це чітка позиція мерії. Підприємство обслуговує 19 міських маршрутів. А от із автобусами, які обслуговують приватники, дійсно склалась правова колізія. Хтось таки має платити за безкоштовний проїзд пенсіонерів. Та це не локальна проблема.

«Дійсно, законом визначено чіткий перелік і пенсіонерів там немає. Їхні пільги визначені постановою Кабміну. Не може держава не регулювати ці питання. Не може вона скидати це на органи місцевого самоврядування», – зазначив заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак.

Нагадаємо, у липні на Львівщині запровадили 50-відсоткову оплату за проїзд для пенсіонерів, решта пільгових категорій їздять безкоштовно. Це рішення тоді погодила обласна адміністрація. А з 18 грудня минулого року вартість проїзду в міських автобусах Львова зросла з 4 до 5 грн.