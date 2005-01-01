Не до грошей

Практично жоден з районів Львівської області, крім Пустомитівського, не зміг реалізувати прийняту урядом монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті. Водночас перевізники, які майже не отримують компенсацій за пільгові перевезення, заявили, що з 15 червня змушені будуть запровадити стовідсоткову оплату за проїзд більшості категорій пільговиків в області. У міських маршрутках Львова пільговиків і надалі возитимуть безкоштовно. Цікавості ситуації додає і той факт, що це вже не перша спроба монетизувати пільги на Львівщині.

ZAXID.NET вирішив розібратися в усіх нюансах чергової спроби монетизації.

Монетизацію прийняли, але коштів не передбачили

Монетизація пільг, про яку говорять вже кілька років, передбачає, що пільговик отримує від місцевих органів соцзахисту певну суму коштів, а натомість платить за проїзд громадському транспорті нарівні з пасажирами, які не мають пільг.

У в березні 2018 року уряд ухвалив постанову про монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті, поклавши при цьому витрати на монетизацію на місцеві бюджети. Жодних коштів на монетизацію пільг у державному бюджеті немає.

За розрахунками Львівської ОДА, щомісячна доплата пільговикам на проїзд у громадському транспорті мала би становити щонайменше 135 грн. Однак для деяких категорій пільговиків ця сума мала би бути більшою. Водночас директорка департаменту соціального захисту населення ЛОДА Наталія Кузяк наголошує, що «пенсіонери відповідно до законів України та постанови Кабміну про монетизацію не мають користуватися пільгами на проїзд».

Після цього до кінця травня місцеві ради мали визначитись – запроваджувати монетизацію чи платити перевізникам відшкодування за безкоштовний проїзд пільговиків.

Місцеві ради вчасно не визначились

Оскільки до 1 червня більшість районів та міст Львівщини не визначились щодо впровадження монетизації, перевізники дали місцевим радам час до 15 червня на прийняття рішень.

Водночас перевізники підписали меморандум з ЛОДА про те, що п’ять пільгових категорій за будь-яких умов – запровадження монетизації чи продовження відшкодувань перевізникам – їздитимуть безкоштовно у громадському транспорті.

Це учасники бойових дій, бійці-добровольці АТО, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих бійців та люди з інвалідністю по зору І групи із супроводжуючою особою. За перевезення учасників бойових дій та добровольців АТО автопідприємства до кінця року не вимагатимуть відшкодування. Безкоштовний проїзд інших трьох пільгових категорій з цього переліку відшкодують перевізникам з обласного бюджету.

Нова година Х

Оскільки визначитись з монетизацією місцеві ради мали до 15 червня, 14 червня у ЛОДА зібрали брифінг з цього питання. Під час брифінгу директорка департаменту соціального захисту населення ЛОДА Наталія Кузяк заявила, що більшість районів у той чи інший спосіб врегулювали питання пільгового проїзду.

«Станом на сьогодні Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жовківський, Рахівський, Самбірський, Сколівський райони, міста Борислав, Львів, Стрий, Моршин мають прийняті рішення. За нашою інформацією Моршинська міська рада прийняла програму монетизації, яка почне діяти з 1 серпня. Інші місцеві ради прийняли рішення здійснювати відшкодовування перевізникам за пільгові перевезення», – сказала вона.

Вирішив компенсовувати перевізникам пільговий проїзд і Перемишлянський район. Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Перемишлянської РДА.

Крім того, Кузяк зазначила, що рішення про монетизацію ухвалив Пустомитівський район, однак у зв’язку з підписанням меморандуму з перевізниками, програму монетизації в цьому районі допрацьовують. Як раніше писав ZAXID.NET, із 6 тис. пільговиків у Пустомитах грошовий перерахунок отримають тільки близько 900. Це постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та люди з інвалідінстю І-ї групи.

Ще кілька районів досі не визначились. «Сьогодні тривають сесії місцевих рад у Жидачівському, Золочівському та Кам’янка-Бузькому районах, які мають ухвалити рішення щодо монетизації або відшкодування пільг. Інші райони мають програми відшкодувань перевізникам, прийняті ще на початку року до впровадження монетизації. Тому вони теж будуть здійснювати відшкодування перевізникам, поки не приймуть рішення про монетизацію», – зазначила Кузяк.

При цьому директорка департаменту соцзахисту ЛОДА запевнила, що з 15 червня жодних змін в перевезенні пільговиків не відбудеться, адже в усіх районах, які відмовились від монетизації або досі не визначились, платитимуть відшкодування перевізникам.

Водночас Кузяк додала, що якщо мешканець району, де монетизація не впроваджена, користуватиметься громадським транспортом у тому районі, де діє монетизація, то він мусить платити за проїзд. «Після цього він бере квиток на проїзд, а потім має звернутися до соцзахисту свого району для того, щоб йому відшкодували витрачені на проїзд кошти», – сказала Кузяк.

Що кажуть перевізники?

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка повідомив ZAXID.NET, що станом на ранок 14 червня райони області не уклали з компаніями-перевізниками договорів про відшкодування витрат на перевезення пільговиків. При цьому він зазначив, що перевізники погодились би возити пільговиків безкоштовно, навіть якщо би їм заплатили 20% від тої суми, яка необхідна на монетизацію пільг. Натомість, за словами Велійки, в більшості районів місцева влада жодних коштів за відшкодування перевізникам не запропонувала, а в Городоцькому районі запропонували заплатити 200 тис. грн, чого недостатньо.

Велійка зазначив, що перевізники не зможуть працювати в умовах, коли монетизація не запроваджена, а відшкодувань за пільговий проїзд місцева влада не платить. «З 15 червня встановлюється стовідстокова оплата за проїзд для всіх категорій пільговиків, крім тих п’яти, які згідно з меморандумом їздитимуть безкоштовно», – сказав Велійка. Нагадаємо, меморандумом передбачено, що за проїзд не платитимуть учасники бойових дій, бійці-добровольці АТО, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих бійців та люди з інвалідністю по зору І групи із супроводжуючою особою.

За словами Велійки, за перші п’ять місяців 2018 року перевізники отримали 9,25 млн грн відшкодувань від ЛМР та близько 6,5 млн грн від ЛОДА та місцевої влади в районах області.

У Львові пільговики поки їздитимуть безкоштовно

На відміну від області, у Львові пільговики поки не платитимуть за проїзд. При чому у комунальному транспорті (автобуси АТП-1 та електротранспорт) безкоштовно возитимуть усіх пільговиків, а в приватних маршрутках – усіх, крім пенсіонерів за віком.

Раніше у мерії неодноразово заявляли, що грошей на монетизацію в цьогорічному бюджеті нема. Зокрема, у травні заступник міського Львова Сергій Бабак заявив, що на монетизацію пільг у 2018 році у Львові треба близько 400 млн грн, однак у бюджеті міста таких коштів немає.

Мер Андрій Садовий пообіцяв запровадити монетизацію пільг у 2019 році. У 2018 році монетизацію пільг у Львові не впроваджуватимуть. Водночас мер пообіцяв збільшити суму компенсацій перевізникам за проїзд пільговиків.

Іван Велійка запевнив ZAXID.NET, що з 15 червня грошей за проїзд у міських маршрутках з пільговиків не вимагатимуть. «Ми віримо міському голові Львова, який пообіцяв, що у другому півріччі 2018 року міська рада збільшить суми відшкодувань перевізникам», – додав Велійка.

Не перша спроба

Монетизація пільг на Львівщині провалюється вже не вперше. Так, у березні 2017 року голова ЛОДА Олег Синютка заявив, що з 1 липня 2017 року на Львівщині впровадять пілотний проект з монетизації пільг на проїзд у громадському транспорті, а замість безкоштовного проїзду пільговики щомісяця отримуватимуть певну суму коштів. Однак тоді монетизацію так і не реалізували через відсутність відповідних рішень уряду.

До того в уряді неодноразово заявляли про плани впровадження монетизації, однак пізніше прийняття відповідних рішень відкладали. У березні 2018 року уряд таки прийняв постанову про монетизацію пільг, але жодних коштів на це в державному бюджеті не передбачив.