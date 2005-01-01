Перевізники дали ЛОДА два тижні на врегулювання питання компенсації пільгового проїзду

Головні новини Львова 31.05Ірина Панчишин, 31 травня, 20:11 9351
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Ще два тижні перевізники Львівщини надаватимуть пільговий проїзд. Перевізники чекають до 15 червня на рішення місцевих рад щодо компенсації за проїзд пільговиків.

У четвер, 31 травня, транспортники підписали меморандум з ЛОДА, в якому визначили, кого возитимуть безкоштовно до кінця року на міських, міжміських та приміських маршрутах.

«Користуються без виключення учасники бойових дій, бійці добровольці АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих і особи з інвалідністю І групи по зору з супроводжуючою особою», – пояснив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

За перевезення учасників бойових дій та добровольців АТО автопідприємства до кінця року не вимагатимуть відшкодування. Пільговий проїзд ще трьох категорій відшкодує обласна влада.

Щодо інших пільговиків місцеві ради мають прийняти рішення – монетизувати пільги або ж знайти кошти на відшкодування перевізникам. Якщо ж цих коштів не знайдеться, з 16 червня ці групи змушені будуть платити за проїзд.

Щодо Львова, то міська влада пообіцяла перевізникам виплачувати компенсацію за пільговий проїзд.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, Львівська ОДА пообіцяла учасникам бойових дій безкоштовний проїзд в міському, приміському та міжміському громадському транспорті.

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