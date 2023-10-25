Російський репер програв суд щодо внесення його до «чорних списків» Мінкульту
Моргенштерн судився зі СБУ та Мінкультом два роки
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Російський репер Алішер Моргенштерн програв суд проти Служби безпеки України і Міністерства культури та інформаційної політики, повідомив у середу, 25 жовтня, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
Російський репер вимагав, щоб українська влада прибрала його прізвище з Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Туди його ще у 2021 році внесло Міністерство культури на підставі звернення Служби безпеки України.
Правоохоронці вважали, що Моргенштерн під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це, у свою чергу, викликає обурення серед активістів та представників громадських організацій патріотичної спрямованості і створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту за його участі.
Крім цього, за висновками СБУ, російський артист спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року, оскільки у місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Натомість Моргенштерн назвав це «показухою» та закликав аудиторію не підтримувати «день трауру».
Також СБУ наполягала, що Моргенштерн порушує вимоги ст. 2 Закону України «Про суспільну мораль», оскільки його композиції принижують або ображають людей за національною ознакою; пропагують неповагу до національних і релігійних святинь; неповагу до батьків; наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички. Крім того, в Україні, відповідно до закону про гастрольні заходи, заборонено проведення концертів та інших заходів, де пропагується порнографія, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.
Окремо суд наголосив на тому, що питання про включення до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, конкретної особи вирішує безпосередньо Служба безпеки України за наслідками проведеної інформаційно-аналітичної роботи. При цьому повноваження щодо складення Мінкультом цього Переліку на підставі звернень СБУ визначені законодавством, не передбачають можливості ставити під сумнів достовірність наведених відомостей у цих зверненнях.
Суд зауважив, що перебування у Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, не тягне за собою накладення заборони у перетині державного кордону. Це підтвердила і СБУ, заявивши, що Алішеру Моргенштерну не заборонений в’їзд до Україну. Судова тяганина Моргенштерна проти СБУ та Мінкульту тривала з літа 2021 року.
Нагадаємо, що справжнє ім’я Моргенштерна – Алішер Валєєв. Після потрапляння під заборону в Україні він змінив прізвище і відтоді його прізвищем стало його сценічне псевдо. Але у вересні 2021 року Мінкульт вніс репера до санкційного списку під новим ім’ям.
В Росії Моргенштерн визнаний іноземним агентом. Станом на серпень 2023 року він перебував у США, але скаржився на умови перебування й заявив, що сумує за Росією. Водночас раніше репер виступив проти війни, але не засудив Росію.
У травні ЗМІ повідомляли, що Моргенштерн зустрічається з одіозною українською акторкою Лізою Василенко, яка також є моделлю на OnlyFans. Українка стала відомою завдяки зйомках у серіалі «Школа» (виходив на «1+1»), а у 2021 році виїхала до Росії та казала, що «краще здохнути» у РФ, ніж в Україні.