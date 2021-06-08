Частина святкових заходів з нагоди 20-ліття з візиту Папи Івана Павла ІІ проходитимуть у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ

Наприкінці червня у Львові відзначатимуть 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ. У міських церквах відбуватимуться різні тематичні події, а 21 червня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові виставлять мощі Понтифіка.

Зокрема у Соборі святого Юра вірянам вділять повний відпуст з благословення Папи Франциска. Окрім того, 23 червня охочі зможуть долучитися до особливого моління на вервиці, яка колись належала Папі Іванові Павлові ІІ. Щодня з 21 до 27 червня відбуватиметься зачитування енциклік святого Папи Івана Павла ІІ. Окрім того, вірян закликають популяризувати пам'ятну дату у соціальних мережах, для цього розробили спеціальний хештег #ПапаЛьвів20.

21 червня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові виставлять до почитання ікону та мощі святого Папи Івана Павла ІІ.

Програма заходів з нагоди 20-ліття візиту до Львова святого Івана Павла ІІ Папи Римського

• 19 червня о 11:00 – велопробіг за маршрутом візиту святого Івана Павла ІІ до Львова (Іподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семінарія Святого Духа – Храм Різдва Пресвятої Богородиці – місце загибелі о. Андрія Іщака);

• 20 червня о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архикатедральному Соборі святого Юра за участі капели «Трембіта»;

• 21 червня о 8:00 – виставлення до почитання Ікони та мощей святого Івана Павла ІІ у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 21 червня о 11:00 – відкриття фотовиставки «Папа і Сихів» на честь Івана Павла ІІ на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• З 21 до 27 червня на Святих Літургіях о 18:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра відбуватиметься зачитування енциклік святого Івана Павла ІІ;

• 22 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Святий Іван Павло ІІ і його служіння» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 22 червня о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №1;

• 22 червня – показ фільму «Кароль. Людина, яка стала Папою Римським» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 23 червня – моління на вервиці святого Івана Павла ІІ в Архикатедральному Соборі святого Юра, очолить о. Павло Дроздяк. Моління відбуватиметься на вервиці святого Івана Павла ІІ, яка зберігається в соборі;

• 23 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Значення візиту Папи Римського в Україну» в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 23 червня 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №2;

• 23 червня – показ фільму «Папа, який залишився людиною» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 24 червня 9:30 – проведення урочистої академії до 20-ліття візиту святого Папи Івана Павла ІІ в Україну у великій сесійній залі Львівської міської ради;

• 24 червня о 15:30 – урочисте найменування проспекту Святого Івана Павла ІІ;

• 24 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Блаженний Григорій Лакота та інші Новомученики УГКЦ» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 24 червня о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №3;

• 24 червня о 19:00 – молебень перед мощами Блаженного Григорія Лакоти у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 24 червня о 19:30 – флешмоб «Папа – Львів – Сихів – Молодь» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 24-28 червня – діяльність «мобільного музею» з особистими речами св. Івана Павла ІІ (Маршрут за місцями, де був святий Папа Іван Павло ІІ);

• 24 червня о 21:00 – вистава Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 25 червня о 14:00 – лекторій на тему: «Свідчення організаторів подій візиту Папи Римського» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 25 червня о 18:00 – молодіжні чування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 25 червня о 19:00 – Хресна Хода в парку святого Івана Павла ІІ;

• 25 червня – висадження рідкісних дерев на місцях, де був святий Папа Римський Іван Павло ІІ;

• 25 червня о 19:30 – святковий концерт в Митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ;

• 26 червня о 10:00 – театральна вистава «Папа у Львові» (Театр «Еммануїл») на площі біля храму св. Івана Павла ІІ РКЦ;

• 26 червня о 11:00 – святкова Меса в храмі св. Івана Павла ІІ РКЦ та освячення пам’ятника святому Івану Павлу ІІ;

• 26 червня о 19:00 – архиєрейська Вечірня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, очолить Митрополит Львівський Ігор;

• 26 червня о 20:00 – зустріч молоді з Митрополитом Львівським Ігорем та вервиця навколо храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ із записами молитви святого Івана Павла ІІ;

• 27 червня о 9:00 – молодіжна програма на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

• 27 червня о 11:00 – святкова Архиєрейська Літургія на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, богослужіння очолить Блаженніший Святослав;

• 27 червня о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архікатедральному Соборі святого Юра за участі капели «Трембіта»;

• 27 червня 20:00 – святковий вечір духовної музики (псалми у папському гаю) у виконанні симфонічного оркестру «Віртуози Львова» в парку святого Івана Павла ІІ.

Нагадаємо, нещодавно частину вулиці Хуторівка на Сихові перейменували у проспект Івана Павла ІІ.

Святий Папа Іван Павло ІІ гостював в Україні, у Києві та Львові, упродовж 23-27 червня 2001 року. Під час перебування Папи Римського у Львові у різних заходах взяло участь понад 2 млн прочан. Папа Римський відслужив Львові чотири служби Під час візиту він виголосив 11 проповідей і промов українською мовою.