Рейси Львів - Київ виконуватимуть 50-річні літаки

Українська авіакомпанія «Мотор Січ» оголосила про відновлення регулярного авіасполучення між Львовом і Києвом. Вартість квитків у одну сторону починається від 1500 грн.

Як повідомляє Avianews.com, рейси почнуть виконувати з 24 червня. З київського аеропорту «Жуляни» літак вирушатиме щодня, крім неділі, а зі Львова – щодня, крім суботи.

Розклад рейсів:

Київ 10:00 – Львів 11:15, будні;

Київ 11:00 – Львів 12:20, субота;

Львів 17:15 – Київ 18:35, будні та неділя.

На лінії літатиме літак Ан-24 1971, 1972 і 1973 року випуску. Квитки на рейс Львів – Київ можна придбати на сайтіавіаперевізника. Вартість – від 1500 грн у одну сторону. До мінімальної вартості квитка входить 5 кг ручної поклажі, загальні розміри якої не перевищують 115 см. Додаткове місце ручної поклажі коштує 8 євро.

Зазначимо, що наразі між Львовом і Києвом літає лише авіакомпанія «Роза Вітрів», де найдешевші квитки стартують від 1000 грн в одну сторону.

Нагадаємо, що «Мотор Січ» скасувала рейси зі Львова до Києва у листопаді 2019 року. Тоді планували відновити рейси весною наступного року, але після оголошення локдауну пауза розтягнулася більше, ніж на півтора року .