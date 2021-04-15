Контрольний пакет акцій «Мотор Січ» був проданий в офшорах за більше ніж 700 млн доларів і без дозволу Антимонопольного комітету України. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

Арахамія нагадав, що китайський покупець прийшов до АМКУ за дозволом через рік після придбання контрольного пакета, проте під час розслідування Комітету з'ясувалося, що акції купували пов'язані особи, а значить, вони мали отримати дозвіл до угоди.

«Хтось має 700 млн доларів десь в офшорах. З цим доведеться розбиратися, і точно в кримінальній площині це відбуватиметься», – сказав Арахамія, зазначивши, що в Україні податки не були сплачені.

Відповідаючи на запитання, хто є китайським інвестором, Арахамія зазначив, що українська сторона зверталася до китайських дипломатів, щоб з'ясувати «це державна історія чи приватна».

«Ще через деякий час виявилося, що ті люди, які купували, наразі з браслетами, з обмеженням свободи перебувають у Китаї та обвинувачуються у розтраті в особливо великих розмірах, оскільки кредиторами цієї угоди були державні банки, у яких виникли тепер претензії до цих людей, які без дозволу купили цей завод», – розповів Давид Арахамія.

За його словами, Україна не хоче порушити інтереси китайських інвесторів, якщо це легітимні інвестори, поки що арештовано акції, а будь-яких інших рішень не ухвалено.

Арахамія зазначив, що наразі стоїть завдання максимально підтримувати підприємство у виконанні контрактів та отриманні нових.

Навіщо Китаю «Мотор Січ» і до чого тут США

Будівництво двигунів для літаків та гелікоптерів є однією з критичних потреб для армії Китаю. Ще в 2017 році тодішній віцепрем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів заявив, що «Мотор Січі» та Skyrizon створили спільне підприємство і вже розбудовують виробництво в китайському Чунціні.

Невдовзі Генпрокуратура оголосила початок розслідування про незаконну передачу у власність акцій українського авіапідприємства. У вересні 2017 року суд арештував ці акції за клопотанням СБУ.

Те, що Китай може отримати підприємство української «оборонки», стривожило Сполучені Штати Америки, в яких саме у цей час погіршились відносини з КНР. Тодішній радник президента США Джон Болтон під час свого візиту до Києва у серпні 2019 року визнає, що він стривожений намаганнями Китаю «отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни».

Такі погляди США на ситуацію довкола «Мотор Січі» підтвердив і тодішній держсекретар Майк Помео, який заявив про згубні інвестиції КНР в Україну.

У 2019 році почесний президент «Мотор Січі», екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій компанії китайським компаніям Skyrizon й Xinwei Technology. Вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет.

Формально українські власники підприємства вже продали свої акції китайському інвестору, але це створило ситуацію, яка може нашкодити інтересам ключового союзника України – США. Відмова інвестору може зіпсувати відносини України з Китаєм.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж АМКУ повідомив, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора. За даними «Інтерфакс-Україна», групі китайських компаній належать вже близько 75% акцій «Мотор Січі».

У відповідь китайські інвестори «Мотор Січі» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство.

29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування економічних санкцій проти китайських інвесторів «Мотор Січі».

9 березня стало відомо, що китайські компанії-інвестори «Мотор Січі» готують нові позови проти України і обіцяють «зганьбити її в суді».

Згодом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 березня щодо повернення ПАТ «Мотор Січ» у власність держави.